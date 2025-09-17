Fuerte caída del desempleo en Brasil

El nivel de empleo alcanzó un máximo histórico del 58.8%

Un informe publicado este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) mostró una caída significativa de la tasa de desempleo en el trimestre finalizado en julio, que se situó en el 5,6%, la más baja desde que se iniciaron los registros en 2012. En el trimestre móvil anterior, la tasa fue del 5,8%.

A finales de julio, el país contaba con 6,118 millones de desempleados, la cifra más baja desde el último trimestre de 2013 (6,1 millones). El número de personas empleadas alcanzó un récord de 102,4 millones.

El trimestre también se caracterizó por un número récord de trabajadores con contratos laborales formales: 39,1 millones. Estas cifras mantuvieron el nivel de empleo (es decir, el porcentaje de personas empleadas sobre la población en edad laboral) en un máximo histórico del 58,8%.

Según el analista William Kratochwill, los resultados del trimestre respaldan el impulso positivo del mercado laboral. “El mercado es dinámico y resiliente, con características de un mercado en expansión. El número de personas fuera de la fuerza laboral ha disminuido”, afirmó.

La encuesta evaluó el comportamiento del mercado laboral para personas de 14 años o más y considera todas las formas de empleo, ya sea formal o informal, temporal o por cuenta propia. Solo quienes buscan activamente empleo se consideran desempleados. Se visitaron 211 mil hogares en todos los estados, incluyendo el Distrito Federal.

El estudio también mapeó a las personas fuera de la fuerza laboral: 65,6 millones, una cifra estable en comparación con el trimestre anterior. La población desanimada, es decir, quienes no buscaron empleo porque creían que no lo encontrarían, disminuyó un 11% en el trimestre y alcanzó los 2,7 millones de personas.

En opinión de Kratochwill, los indicadores muestran que quienes dejaron de estar desempleados “no se están retirando de la fuerza laboral ni desanimando; en realidad, están ingresando al mercado laboral”. (Fuente: Agencia Brasil)