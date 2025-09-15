Trump incentiva a inversores extranjeros a traer mano de obra cualificada a EE UU

“Si no hiciéramos esto, toda esa inversión masiva nunca se materializará”, señaló Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó a las empresas extranjeras que invierten en su país a incorporar a su personal cualificado para capacitar a trabajadores estadounidenses en la fabricación de productos complejos.

En su publicación en Truth Social, Trump especificó que esta transferencia temporal de capital humano ayudaría a Estados Unidos a “reaprender” a fabricar productos como semiconductores, barcos y trenes, en los que, según él, el país ha perdido su experiencia.

Trump enfatizó que la solicitud no pretende desalentar la inversión extranjera, afirmando: “Les damos la bienvenida, damos la bienvenida a sus empleados y estamos dispuestos a decir con orgullo que aprenderemos de ellos”.

En su opinión, esta estrategia, en última instancia, permitiría a Estados Unidos no solo recuperar su capacidad manufacturera, sino también “hacerlo incluso mejor que ellos” en el futuro. “Necesitamos aprender de otros cómo hacerlo, o en muchos casos, reaprender, porque antes éramos excelentes en eso, pero ya no”, afirmó. “En la construcción naval, por ejemplo, el país solía construir un barco al día, y ahora apenas construye uno al año”, dijo.

“Cuando empresas extranjeras que construyen productos, máquinas y otras 'cosas' extremadamente complejas llegan a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su personal experto durante un tiempo para enseñar y capacitar a nuestra gente en la fabricación de estos productos únicos y complejos”, escribió Trump este domingo.