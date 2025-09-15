Reciba nuestras noticias en su correo! x

Trump incentiva a inversores extranjeros a traer mano de obra cualificada a EE UU

Lunes, 15 de setiembre de 2025 - 08:53 UTC
“Si no hiciéramos esto, toda esa inversión masiva nunca se materializará”, señaló Trump “Si no hiciéramos esto, toda esa inversión masiva nunca se materializará”, señaló Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó a las empresas extranjeras que invierten en su país a incorporar a su personal cualificado para capacitar a trabajadores estadounidenses en la fabricación de productos complejos.

En su publicación en Truth Social, Trump especificó que esta transferencia temporal de capital humano ayudaría a Estados Unidos a “reaprender” a fabricar productos como semiconductores, barcos y trenes, en los que, según él, el país ha perdido su experiencia.

Trump enfatizó que la solicitud no pretende desalentar la inversión extranjera, afirmando: “Les damos la bienvenida, damos la bienvenida a sus empleados y estamos dispuestos a decir con orgullo que aprenderemos de ellos”.

En su opinión, esta estrategia, en última instancia, permitiría a Estados Unidos no solo recuperar su capacidad manufacturera, sino también “hacerlo incluso mejor que ellos” en el futuro. “Necesitamos aprender de otros cómo hacerlo, o en muchos casos, reaprender, porque antes éramos excelentes en eso, pero ya no”, afirmó. “En la construcción naval, por ejemplo, el país solía construir un barco al día, y ahora apenas construye uno al año”, dijo.

“Cuando empresas extranjeras que construyen productos, máquinas y otras 'cosas' extremadamente complejas llegan a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su personal experto durante un tiempo para enseñar y capacitar a nuestra gente en la fabricación de estos productos únicos y complejos”, escribió Trump este domingo.

