Reino Unido nombra nuevo embajador en Argentina en el año del Bicentenario de relaciones diplomáticas

Cairns ingresó al Foreign Office en 1993 y ha ocupado distintos cargos en Londres, Ginebra y Tokio

El nuevo embajador británico en Argentina, David Cairns, presentó este jueves sus cartas credenciales ante el canciller Gerardo Werthein en el Palacio San Martín. Ambos funcionarios repasaron el estado de la relación bilateral y destacaron la próxima visita a Buenos Aires del ministro británico de Negocios y Comercio, Sir Chris Bryant, como muestra del compromiso del Reino Unido con la cooperación en comercio e inversiones.

“Me siento muy honrado de poder representar a mi país ante la Argentina, justo en el año del Bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas”, señaló Cairns. “En estos 200 años hemos cultivado la cooperación en áreas tan diversas como el comercio, la política, la ciencia o la cultura, y eso ya forma parte de nuestras identidades como británicos y argentinos. Espero profundizar esos lazos y apoyar lo que claramente es prioridad para nuestro Primer Ministro y su Presidente: el crecimiento y la prosperidad.”

El diplomático agradeció también el reciente viaje del ministro de Justicia argentino, Mariano Cúneo Libarona, a Londres y Cambridge para participar de un simposio sobre delitos económicos.

Cairns ingresó al Foreign Office en 1993 y ha ocupado distintos cargos en Londres, Ginebra y Tokio. Fue embajador del Reino Unido en Suecia entre 2015 y 2019, y tras un período en el sector privado, regresó este año al servicio diplomático para suceder a Kirsty Hayes en Buenos Aires.

El nombramiento se produce en un año simbólico: en 1825 ambos países firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que marcó el inicio formal de sus relaciones diplomáticas. Según destacó Cairns, la cooperación económica será uno de los ejes centrales de su gestión.