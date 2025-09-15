Presidente de Chile da la bienvenida a 68 refugiados de Gaza

Chile honra su himno, subrayó Boric

El Gobierno chileno del presidente Gabriel Boric Font recibió a un grupo de 68 palestinos, incluidos 36 menores, que fueron evacuados de la Franja de Gaza.

“Se trata de personas con estrechos vínculos con Chile. Esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado del gobierno con la colaboración de diversos organismos internacionales”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en un comunicado.

Los refugiados recibieron un salvoconducto consular específico y pueden solicitar asilo. Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011 y alberga a la comunidad palestina más grande del mundo fuera de los países árabes, con casi 500.000 personas.

Boric elogió la medida en redes sociales: “Chile hace honor a su himno nacional”, y calificó la crisis actual en Gaza de “genocidio”. Mientras tanto, la comunidad palestina en Chile, la más numerosa fuera del mundo árabe, recibió a los recién llegados como un “gesto profundamente humano”. Sin embargo, enfatizaron que, si bien agradecen la ayuda humanitaria, esta no menoscaba el derecho inalienable del pueblo palestino a vivir en su propia tierra. La Comunidad reafirmó asimismo su rechazo al “desplazamiento forzado como política de ocupación”.

“La decisión del gobierno chileno de acoger a familias palestinas con fuertes vínculos con nuestro país es un acto profundamente humano que valoramos. Al mismo tiempo, reafirmamos firmemente que nuestro pueblo tiene el derecho inalienable a vivir en su tierra y que ningún gesto humanitario puede interpretarse como una renuncia a ese derecho”, declaró Maurice Khamis Massú, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.

La llegada de los refugiados se produce en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio, tras la reciente condena del presidente Boric al plan de Israel de ocupar Gaza. El mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la ocupación militar de la ciudad de Gaza, donde decenas de miles de personas se han visto obligadas a desplazarse en medio de incesantes bombardeos contra infraestructura civil.