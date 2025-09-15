Medios internacionales destacan la “mayor crisis” de Milei

Por primera vez, el índice de aprobación de Milei cayó por debajo del 40%, admitió el Financial Times

Los recientes reveses políticos y económicos del gobierno argentino han atraído la atención de medios internacionales, como el Financial Times y The Wall Street Journal.

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires ante el peronismo por un margen de 13 puntos, identificada como una importante señal de desilusión, ambas publicaciones destacaron el supuesto escándalo de corrupción que involucra a la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei.

El Financial Times también señaló que la drástica desaceleración de la recuperación económica ha agravado la frustración de los votantes. Tras la derrota electoral, el peso argentino se depreció un 4% y los precios de los bonos argentinos cayeron antes de una recuperación parcial.

Además, los artículos destacaron las dificultades del gobierno de Milei en el Congreso, donde es minoría, y se le complican los consensos con los partidos de la oposición, ya que el índice de aprobación de Milei ha caído por debajo del 40% por primera vez. Los medios sugirieron además que, si bien el gobierno podría obtener mejores resultados en las elecciones legislativas nacionales en otros distritos comparados con Buenos Aires, un histórico bastión peronista, las recientes crisis representan un desafío que podría agravarse si no se logra una marca favorable en octubre.

Mientras que el Financial Times habló de la “mayor crisis” de Milei, The Wall Street Journal atacó a su hermana este domingo, haciéndose eco de muchos analistas en Buenos Aires que han insinuado que Karina estaba tan involucrada en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que la administración libertaria debería considerar sacarla del foco de atención.

El artículo del periódico británico, escrito por la periodista Ciara Nugent, añadió que la recuperación económica se desaceleró drásticamente, como lo demostrarían las elecciones del domingo pasado. Además, varios legisladores originalmente electos bajo fórmulas libertarias de Milei se han distanciado y se han alineado con la oposición en muchos temas clave que el “beligerante” jefe de Estado sigue vetando sin descanso ni miramientos.

Aunque los Milei calificaron las acusaciones de mentiras, la mayoría de los argentinos las creen, señaló Nurgent tras reconocer los “logros visibles” de la administración libertaria durante su primer año de gobierno.