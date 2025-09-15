LATAM no menciona nombre del aeropuerto de Ushuaia y genera revuelo

LATAM no reconoció el nombre oficial del aeropuerto: “Malvinas Argentinas”

La decisión de LATAM Airlines de eliminar el nombre del Aeropuerto Internacional de Ushuaia (“Malvinas Argentinas”) en su escala entre Punta Arenas (Chile) y Mount Pleasant generó críticas del lado argentino.

Tras la decisión, supuestamente tomada a pedido de las autoridades británicas, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, advirtió que si la aerolínea optaba por no reconocer el nombre del aeropuerto, bien podría “despedirse de Ushuaia”.

Antes del 13 de septiembre, el vuelo de LATAM solía hacer escala en Río Gallegos, pero cambió a Ushuaia debido a trabajos de mantenimiento. En todos sus anuncios, se refería a “Ushuaia, USH - Argentina”, omitiendo el nombre del aeropuerto, a diferencia de lo que, según se informa, hace con las demás terminales donde opera.

El vuelo, cancelado debido a los fuertes vientos del sábado, llegó a Ushuaia a las 12:10 del domingo. Un importante operativo de seguridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y efectivos de la Armada ayudó a unas 30 personas, en su mayoría veteranos de guerra, a abordar el vuelo con destino a las Islas. Los viajeros se negaron a comentar sobre la omisión.

Medios argentinos también señalaron que las operaciones terrestres del vuelo en Ushuaia estaban a cargo de la aerolínea local de bajo coste Flybondi, que recientemente cambió de manos y está controlada por el fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, con presuntos vínculos con empresas británicas.