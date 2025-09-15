Ecuador: Arrestan a Alias Topo a la espera de su extradición a EE UU

Peñafiel será alojado en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, a la espera de su extradición a Estados Unidos

Las autoridades ecuatorianas arrestaron a Darío Javier Peñafiel Nieto, también conocido como “Topo”, un destacado líder del grupo de crimen organizado “Choneros-Fatales”. Fue capturado en la provincia amazónica de Napo y se considera un duro golpe a las redes criminales del país.

Alias Topo es descrito como un delincuente de alta peligrosidad con un amplio historial que incluye asociación para delinquir, secuestro, tráfico ilegal de armas y homicidio. También es buscado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

Por tal razón, será extraditado próximamente, confirmó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg. “Este angelito estará muy pronto acompañando a 'Fito'”, dijo en referencia a la reciente extradición del principal líder de “Los Choneros”, Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

La captura y la posible extradición de Alias Topo se enmarcan en la estrategia del gobierno del presidente Daniel Noboa para desmantelar las principales organizaciones criminales y demostrar su compromiso con la cooperación bilateral con Washington en la lucha contra el crimen transnacional.

Se cree que Alias Topo era el segundo al mando de Alias Fito. También se sabe que tiene vínculos con el Frente Carolina Ramírez. A la espera de su extradición, Peñafiel será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil.