Perú: Chiclayo celebrará fin de semana festivo por natalicio de León XIV

Robert Francis Prevost se convirtió en el Papa León XIV este año

La ciudad peruana de Chiclayo celebrará este fin de semana un gran tributo de dos días para festejar el 70.º cumpleaños de su ex obispo de origen estadounidense, Robert Francis Prevost, actual Papa León XIV.

Las festividades del sábado comenzarán con una gran serenata en la Pérgola del Parque Principal. El evento, organizado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y otras asociaciones locales, incluye un variado programa artístico y cultural, que abarca música afroperuana, danzas tradicionales y la presentación de un coro.

Las festividades continúan el domingo con el izamiento de la bandera papal y una misa en su honor en la Parroquia de San Pedro de Monsefú, templo que frecuentaba durante su etapa como obispo.

Estos eventos son un homenaje no solo a su liderazgo espiritual, sino también al vínculo personal con la comunidad. Artesanos locales de Monsefú han creado regalos únicos hechos a mano para enviar al Vaticano, incluyendo un mantel, un centro de mesa bordado y una estola de tela fina.

La fiesta también incluye una variedad de platos tradicionales y productos horneados. Chefs y panaderos ofrecerán desayunos típicos y platos como el seco de cabrito, que - según comentan - Prevost antaño disfrutaba.

Como broche de oro, la Asociación de Panaderos de Monsefú presentará un pastel gigante, un pan marraqueta de un metro y una custodia de pan.

Más allá del evento religioso; la fiesta exalta la identidad de Chiclayo, donde residentes e instituciones se unen para honrar a un líder que dejó un legado imborrable en su ciudad.

Además, la organización católica Milagro Eucarístico Perú 1649 compartió un video que revive una reunión del 14 de septiembre de 2022, cuando el actual Pontífice, entonces obispo local, fue recibido fuera de la catedral por miembros del grupo. El video se ha convertido en un símbolo de la cercanía que el actual líder de la Iglesia Católica mantuvo con la comunidad durante la pandemia de Covid-19.

La estancia de Prevost en Perú marcó un período de renovación de propuestas pastorales y el fortalecimiento de proyectos sociales y religiosos. Su elección como Papa este año fue recibida en Chiclayo con alegría y orgullo.