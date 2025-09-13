Falklands, Comisión Marítima inspeccionó poteros y se descubrieron 300 infracciones

Un día de mucha actividad de poteros en la rada de Stanley cuando van a buscar las autorizaciones de pesca.

Trece poteros de bandera extranjera fueron inspeccionados en meses recientes, descubriéndose una totalidad de 300 infracciones, según informó el Capitán de Puerto Steuart Barlow a la Comisión Marítima de las Islas Falkland.

En su informe a la Comisión, Barlow explico que de la inspección de trece poteros, se detectaron 319 infracciones, de las cuales cincuenta permanecían abiertas, o sea no fueron rectificadas durante la inspección. Cinco de los poteros fueron detenidos en tanto no se llegó a emitir la notificación de “Nada de Mejoras,” lo cual implica que si bien se descubrieron deficiencias, ninguna se las considero lo suficientemente serias como para emitir una notificación oficial.

Barlow agregó que los integrantes de la industria de pesca fueron debidamente informados de las inspecciones y que también se mantuvieron negociaciones con las contrapartes de Taiwán y Corea, en cuanto a que podría hacerse para reducir el número de infracciones.

También se explicó que durante las tareas los inspectores no solo hicieron entrega de los informes con lo descubierto, sino que también se involucraron directamente con tripulantes y las compañías preguntándoles, “Entienden Uds., en toda su extensión, las inspecciones”, a la vez que se les explicaba que esperaban de ellos, y cómo se podía asistirlos.

Barlow también informó que se estaba trabajando con organizaciones relevantes con ese fin y dijo que esperaban ver una declinación en el número de detenciones para el año próximo.

En cuanto al control de las inspecciones en barcos de originarios de puertos extranjeros, dos barcos frigoríficos y un buque cisterna fueron revisados. Se Se ubicaron unas 25 infracciones, además de la emisión de una Nota de Mejoramiento y una detención.

En cuanto a “Acciones en curso y de seguimiento”, hubo una inspección en un arrastrero con trece infracciones (todas cerradas), ninguna Notificación de Mejoras y cero detenciones. (Fuente Penguin News)