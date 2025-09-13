Avelo Airlines compra 50 aviones de pasajeros Embraer

La compra no se ve afectada por los aranceles del 50% de Trump

La compañía estadounidense Avelo Airlines ha realizado un pedido de 50 aviones Embraer E195-E2 de fabricación brasileña por 4.400 millones de dólares, según se anunció esta semana. La compra no está sujeta a los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a los productos del país sudamericano.

La aerolínea también ha expresado interés en otras 50 unidades del mismo modelo, lo que podría elevar el pedido total a 100 aviones.

Avelo será la primera aerolínea estadounidense en operar el avión comercial más grande y avanzado de Embraer. La compañía actualmente opera Boeing 737NG. Las entregas de los nuevos aviones están programadas para comenzar en el primer semestre de 2027.

Según Embraer, el rendimiento mejorado del E195-E2 en despegue en pista corta, su alcance, eficiencia de combustible y bajo nivel de ruido lo convierten en el modelo ideal para expandir la red de rutas de Avelo.

“El E195-E2 es un punto de inflexión para las aerolíneas que buscan crecer de forma rentable y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia de los pasajeros”, afirmó Arjan Meijer, presidente y director ejecutivo de Embraer Commercial Aviation.

“Avelo complementa su flota de aviones de fuselaje estrecho con el E195-E2, líder en su categoría. Su consumo de combustible extremadamente eficiente, su funcionamiento silencioso y su capacidad para operar en pistas cortas le permitirán abrir nuevos mercados”, añadió.

Los productos de Embraer estaban incluidos originalmente en el arancel del 50% impuesto a Brasil. Sin embargo, el fabricante quedó exento a finales de julio, cuando el gobierno estadounidense anunció una lista de unos 700 productos considerados excepciones, incluyendo aeronaves y componentes de aviación. (Fuente: Agencia Brasil)