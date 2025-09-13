Albania nombra ministro de IA para gestionar licitaciones

Diella logrará que el gobierno albanés esté libre de corrupción, argumentó Rama

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha nombrado a un nuevo “ministro” creado con inteligencia artificial para gestionar las licitaciones públicas. Llamado Diella, o “sol” en albanés, este funcionario, impulsado por IA, es una entidad virtual cuya función es eliminar la intervención humana en el proceso de licitación para evitar nuevos escándalos de corrupción.

La función principal de Diella es gestionar y adjudicar todos los contratos públicos, garantizando un proceso “100 % libre de corrupción” y “totalmente transparente”, explicó el primer ministro.

Tras sus inicios como asistente virtual en la plataforma e-Albania, donde ayudaba a los ciudadanos con los servicios y documentos gubernamentales, Diella pasó a ser “el primer miembro del gabinete que no está físicamente presente; es una creación virtual de inteligencia artificial”, afirmó Rama. Por lo tanto, Albania será “un país donde las licitaciones públicas estarán 100 % libres de corrupción”. Diella también tendrá la facultad de “contratar talento de todo el mundo”, añadió.

“Las candidaturas han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la funcionaria del Ministerio Público. Las candidaturas son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles. Esta es una de sus funciones”, señaló Rama.

La medida ha generado tanto apoyo como críticas. El gobierno del primer ministro Rama, que obtuvo una victoria aplastante en las elecciones, considera el nombramiento un paso crucial hacia su objetivo de unirse a la Unión Europea.

Sin embargo, la oposición ha calificado el nombramiento de inconstitucional y una “bufonada”, argumentando que una entidad virtual no puede legalmente ocupar un cargo ministerial. Expertos legales también afirman que es necesario aclarar el estatus oficial del ministro de IA.