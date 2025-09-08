Finalistas argentinos de competencia estudiantil “Quiero conocer mis vecinos de las Islas Falkland”

El concurso promueve el intercambio cultural entre Falklands y la región, difundir el conocimiento sobre las Islas y su gente. Sexta vez que el concurso se celebra en Argentina.

La Embajada Británica en Argentina anuncia los 10 finalistas de Argentina del Concurso Regional de Estudiantes 2025/2026. Para participar, los concursantes enviaron un video de un minuto respondiendo en inglés a la pregunta “¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland?”.

Los ganadores del concurso se anunciarán en breve.

Este concurso regional, organizado por el Gobierno de las Islas Falkland y las Embajadas Británicas en Argentina, Paraguay y Uruguay, ofrece a los ganadores (uno de cada país) la oportunidad de visitar las Falklands durante una semana con todos los gastos cubiertos.

El concurso pretende promover el intercambio cultural entre las Falklands y la región, y difundir el conocimiento sobre las islas y su gente. Es la sexta vez que este concurso se celebra en Argentina.

Lista de los 10 finalistas:

• María Abril Aquistapace

• Milagro Josefina Campero Ciares

• Zaira Chavez

• Franco Daniele

• Lara Di Camillo

• María Lilián Fernández Prandi

• Candela Gonzalez Niesl

• Azucena Legorburu

• Gustavo Montenegro Haro

• Sol Elizabeth Riehme

Para participar en el concurso, las personas postulantes presentaron certificados de estudiante emitidos por las siguientes universidades: Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires), Universidad Nacional de Tucumán (Tucumán), Pontificia Universidad Católica Argentina (Santa Fe), Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe), Universidad de Congreso (Mendoza), Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba), Universidad Tecnológica Nacional (Santa Cruz), Universidad Católica de Santiago del Estero (Santiago del Estero), Universidad de San Andrés (Buenos Aires).