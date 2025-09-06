Trump redesigna a Defensa como “Departamento de Guerra”

Un cambio de nombre oficial requiere la aprobación del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para renombrar el Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”, reviviendo un uso vigente hasta finales de la década de 1940.

La orden permite que el nuevo nombre se utilice como título secundario en las comunicaciones oficiales, aunque un cambio legal permanente requiere la aprobación del Congreso. La medida ha generado críticas de miembros de ambos partidos.

Trump argumentó que el cambio pretendía indicar fuerza y victoria, afirmando que el nombre “Departamento de Defensa” era “demasiado defensivo... Y queremos ser defensivos, pero también queremos ser ofensivos si es necesario. Así que pensé que era un nombre mejor”.

“Creo que es un nombre mucho más apropiado, especialmente considerando la situación actual del mundo”, añadió. “Deberíamos haber ganado todas las guerras. Podríamos haber ganado todas las guerras, pero realmente elegimos ser muy políticamente correctos, o progresistas, y simplemente luchamos siempre”.

Si bien la administración Trump afirma que el precio del cambio no sería alto, algunos críticos señalan que un cambio de imagen completo podría ser una costosa distracción de las prioridades de seguridad.

El mandatario sostuvo además que “sabemos cómo renovar la imagen de marca sin tener que volvernos locos. No tenemos que rehacer una montaña ni nada parecido. Lo haremos de forma no muy costosa; vamos a empezar a cambiar la papelería según sea necesario y muchas cosas por el estilo”, argumentó.

El ahora “Secretario de Guerra” Pete Hegseth afirmó que el cambio buscaba restaurar el “espíritu guerrero”. Trump le ordenó recomendar medidas legislativas y ejecutivas para que el nombre sea permanente.

El Departamento de Guerra fue fundado en 1789 por George Washington y fue renombrado Departamento de Defensa en 1947 por el presidente Harry Truman, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa consolidó el Departamento de Guerra, el Departamento de la Marina y la recién creada Fuerza Aérea. El Congreso creó el Departamento de Defensa, dirigido por civiles, dos años después mediante una enmienda a la Ley de Seguridad Nacional.