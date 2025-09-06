La mayor parte de Chile regresa al horario de verano

Sin embargo, la medida no se aplica de manera uniforme en todo el país

La mayor parte de Chile cambiará al horario de verano adelantando los relojes una hora este sábado después de las 23:59, cuando será la 1:00 del domingo. Este cambio desplaza el horario del país del horario de invierno (UTC-4) al horario de verano (UTC-3), lo que resultará en tardes más largas.

Sin embargo, la medida no se aplica de manera uniforme en todo el territorio. En las regiones de Magallanes y Aysén, los relojes no cambiarán. En Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el cambio ocurrirá a las 22:00, cuando los relojes se adelantarán a las 23:00.

El cambio al horario de verano busca maximizar las horas de luz, aunque algunos críticos han expresado su preocupación por su impacto en la salud mental.

Mientras tanto, en Argentina, el exvicepresidente Julio Cobos, ahora diputado federal por la provincia de Mendoza, fronteriza con Chile, logró la aprobación el mes pasado en la Cámara de Diputados de su proyecto de ley para regresar a todo el país al UTC-4. La iniciativa se encuentra actualmente en el Senado para su consideración.

Chile regresó al horario de invierno por última vez el 5 de abril, según el procedimiento establecido en 2022 mediante el Decreto 224. En caso de duda, las autoridades chilenas sugieren visitar el sitio web de la Armada sobre la Hora Oficial.