Elecciones en provincia de Buenos Aires podrían inclinar el futuro de Milei

Espert representa las esperanzas de Milei en el distrito más grande del país

La provincia argentina de Buenos Aires se dirige a las elecciones parlamentarias de este domingo como un modelo de lo que podría suceder en el resto del país este año, lo que inclinaría el futuro del presidente Javier Milei, especialmente tras los recientes y significativos reveses en la Cámara Alta.

Luego de una campaña centrada principalmente en el temor de que la derrota de La Libertad Avanza resultaría en un posible regreso del kirchnerismo al poder, el partido gobernante de Milei se enfrenta a un panorama dividido en un distrito de unos 17 millones de votantes, que representan alrededor del 40% del electorado nacional.

Además, no hay ningún escaño en el Senado Federal en juego, ya que los mandatos duran seis años, y Buenos Aires renovó su representación por última vez en 2021.

Por lo tanto, Milei solo puede aspirar a aumentar la presencia de su partido en la Cámara de Diputados, con el economista José Luis Espert encabezando la lista de candidatos de LLA. De los 257 representantes del país, 130 se renovarán este año, 35 de ellos por la provincia de Buenos Aires.

Encuestas recientes muestran que, si se une al PRO del expresidente Mauricio Macri, LLA ganaría en intención de voto, seguido del kirchnerismo (peronismo). Sin embargo, la fuerza política que gobierna la provincia desde 1989 cuenta con un 33,2% de apoyo por sí sola, superando las candidaturas individuales de las opciones conservadoras.