Arrestan a un hombre en Mar del Plata por publicar contenido a favor de Hamás

Se determinó que el sospechoso era un joven argentino

Un hombre fue arrestado este viernes en el balneario y puerto argentino de Mar del Plata tras recibir una pista del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que detectó que el sospechoso publicaba contenido antisemita en redes sociales y alentaba a la organización terrorista pro-palestina Hamás.

La Agregaduría Legal del FBI en Buenos Aires detectó los mensajes del hombre en X, y tras identificar su domicilio mediante patrullajes cibernéticos y labores de inteligencia, el juez federal Santiago Inchausti ordenó un allanamiento del inmueble, donde las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras portátiles, tabletas y un teléfono celular. El hombre fue arrestado y acusado del delito de “intimidación pública”.

El sospechoso es un joven argentino que promovía el uso de armas de fuego y el antisemitismo en sus publicaciones, en las que también respaldaba el extremismo de Hamás.

”Agentes de la Dirección Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvieron a un joven en la ciudad de Mar del Plata que publicaba contenido antisemita y antijudío en redes sociales, incitando y promoviendo ataques del grupo terrorista Hamás“, informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

”La investigación se inició con un informe del FBI en Buenos Aires que alertaba sobre un usuario de la plataforma de redes sociales X que apoyaba ataques terroristas perpetrados por Hamás, organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Se determinó que el sospechoso incitaba al uso de armas de fuego y al extremismo islámico”, añadió.

El 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró un ataque contra Israel que resultó en más de 1200 asesinatos y la captura de cientos de rehenes que fueron llevados a Gaza. Desde entonces, Tel Aviv ha llevado a cabo una ofensiva para liberar a los cautivos y desmantelar la organización terrorista.