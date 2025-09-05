Partido de fútbol suspendido por violencia: U de Chile avanza

Muchos aficionados resultaron gravemente heridos durante los incidentes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió este jueves en su sede de Asunción que el partido de la Copa Sudamericana en Avellaneda entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, suspendido por violencia entre hinchas, se declararía finalizado, con la clasificación del equipo chileno a la siguiente ronda.

El partido estaba empatado 1-1 al momento de la suspensión, pero Universidad de Chile había ganado la ida en Santiago, lo que le daba la ventaja en el global.

Además, Independiente deberá jugar sus próximos siete partidos de la Conmebol como local y siete como visitante sin público. El club de Avellaneda también recibió una multa de US$150.000.

La misma sanción se aplicó a Universidad de Chile, pero la multa fue mayor: US$270.000.

Como resultado de la decisión, Universidad de Chile se enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la competencia. El partido de ida está programado para el 18 de septiembre en Lima, y el de vuelta se jugará en Coquimbo (no en Santiago) el 25 de septiembre.