Milei mantiene varias reuniones en Los Ángeles

El presidente argentino Javier Milei viajó a Los Ángeles este jueves para atraer inversiones y fortalecer lazos con sectores clave de Estados Unidos. Estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el embajador de Buenos Aires en Washington, Alejandro Oxenford.

La agenda de Milei, que originalmente incluía una parada en Las Vegas para ver un espectáculo de su expareja Fátima Flórez, se redujo a California debido a la actual crisis política en su país.

En Los Ángeles, Milei se reunió con el financista Michael Milken, presidente del Instituto Milken, junto con 17 ejecutivos y líderes de fondos de inversión, en una mesa redonda donde el mandatario sudamericano presentó su visión económica y los planes de gobierno ante representantes de empresas como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount y Chevron.

Por otro lado, el presidente almorzó con Noel de Castro, ingeniera bioquímica salteña y aspirante a astronauta, candidata a una misión espacial privada. Asimismo, tenía previsto reunirse con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, una petrolera que tiene operaciones clave en Vaca Muerta, y con el empresario Andy Kleinman.

Antes de partir, Milei estuvo en la provincia de Buenos Aires para cerrar la campaña de su partido de cara a las próximas elecciones intermedias en ese distrito el domingo venidero. En un comunicado compartido en redes sociales por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Milei agradeció a las fuerzas federales por su operativo durante el cierre de campaña, calificándolo como “el mejor de la historia”.