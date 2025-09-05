Las Islas Falkland celebran el Festival de Luces y Multiculturalismo

Este sábado 6 de septiembre, las Islas Falkland celebrarán el Festival de Luces, un evento que rinde homenaje al multiculturalismo y a la convivencia de 71 nacionalidades que residen en el archipiélago.

La jornada comenzará con una muestra gastronómica en el Salón Municipal, donde veinte países ya han confirmado su participación con platos típicos de distintas regiones del mundo. “Es una oportunidad para compartir nuestras tradiciones y sabores en un mismo espacio”, destacaron los organizadores.

A las 19:00 horas iniciará un desfile de carros alegóricos por la avenida Ross Road, la costanera de Stanley, con música, trajes típicos y un despliegue de colores acompañado por juegos de luces.

El cierre está previsto para las 21:30 con la presentación de una banda de Mount Pleasant (MPA), que interpretará temas alusivos a la diversidad cultural. Si el clima lo permite, la jornada culminará con un baile al aire libre.

Desde 2023, el festival se ha consolidado como una tradición que busca reconocer y celebrar la armoniosa convivencia de las distintas comunidades que conforman el tejido social de las Islas Falkland.