Falklands, capturas de pesca en una década generaron £ 2.450 millones en valor bruto

El Calamar Loligo (unos £2 mil millones) y la Merluza Negra, (£183 millones) los dos platos fuertes de ingresos para las Falklands

Las capturas del calamar Loligo y de la merluza negra en aguas de las Islas Falkland generaron un volumen combinado de más de £2.19 mil millones durante la pasada década, de acuerdo a las cifras presentadas ante la Asamblea Legislativa (gobierno autónomo de las Islas) el pasado 28 de agosto.

La legisladora electa MLA Teslyn Barkmann delineó los totales en respuesta a una pregunta de su par MLA Mark Pollard, basado en datos de las ITQ 2023 (Cuotas Individuales Transferibles), información de libre acceso. La información de la década indica que solo la pesquería del calamar Loligo tuvo un valor de £2.01 mil millones entre el 2014y 2023, en tanto la merluza negra representó un adicional de £183 millones.

Al presentar las cifras añospor año, MLA Barkman dijo que el valor de la captura del Loligo en 2014 fue de £88,963,306, seguido de £61,183,596 en el 2015. El total entonces creció notablemente con £192,689,321 en 2016 y £251,355,558 en el 2017 antes de establecerse en £203,513,391 en 2018, £197,218,775 en 2019 y £164,485,130 in 2020. En el 2021 fue de £283,886,844; £324,026,215 in el 2022 y £240,328,491 en 2023 Los diez años sumados significaron que el Loligo sumo un valor de £2,006,783,627, equivalentes en el entorno de £2.01 mil millones.

Para la merluza negra, los valores de las capturas anuales comenzaron con £15,795,801 en el 2014 y £14,577,012 en el 2015. Se elevaron a £23,412,924 en el 2016, con un pico de £27,086,463 en 2017, antes de comenzar a fluctuar entre £13.9 millones, y £20.2 millones durante los siguientes años. La cifra para el 2023 fue de £15,408,332, lo cual significa que en los diez años el total de esta pesquería alcanzó los £183,250,730.

La legisladora Barkman explicó al Legislativo que esas eran las dos pesquerías con datos completos de la década y que produjeron combinadas un valor total de captura de £2,190,034,357.

Para las variedades con escamas la información disponible era muy limitada, con tan solo cuatro años de capturas y valores registrados en el documento del 2023. Estas totalizaron £160.883,384 para las licencias de pesca “A”, £58.266,450 para las licencias ‘G’ y £40.760,526 para las licencias “W”, logrando en un combinado de cuatro años, el valor de £259,910,360.

El legislador MLA Pollard explicó a MLA Barkman que su interés por la pregunta de volúmenes y valores fue que la captura del calamar Loligo en particular, representaba uno de los recursos naturales nacionales de las Falklands más significativo y entendía que “resultaba vital para el público en general tener una comprensión clara de la totalidad del valor que movilizaba”.

Es importante enfatizar que el valor de mercado bruto no era lo mismo que los beneficios netos y que operar en la pesquería involucraba costos, inversiones y riesgos muy significativos. Agregó empero que era importante reconocer que el sistema de cuotas de pesca, ITQ era “una suerte de quasi-monopolio con derecho a cosechar un recurso publico compartido; contar con una cuota ITQ era entonces un significativo privilegio”.

Pero con el privilegio también viene la responsabilidad de operar con un enfoque de sustentabilidad, conservación, contribuyendo a la comunidad y trabajando con el gobierno para asegurar la prosperidad a largo plazo de las Islas y de las propias pesquerías.

“Por tanto mi pregunta no fue tanto con ánimo de crítica a las empresas pesqueras por la disminución de sus contribuciones al erario, sino más bien fue por razones de transparencia”.

Dijo que era importante que la opinión pública ameritaba y tuviera un entendimiento fáctico de la industria. MLA Pollard también rindió tributo al sector de pesca de las Falklands por los riesgos que insumían y las inversiones que realizan.

Balance de accidentes de pesca

La zafra de pesca en las Islas Falkland ha sido testigo de más de 150 naves activas entre poteros, arrastreros, refrigerados y cisternas, según el capitán de puerto Master Steurt Barlow en un informe que elevo en estos días a la Comisión Marítima.

Para mediados de agosto de este año el balance era de treinta accidentes registrados y dos investigaciones en curso. Ello compara desfavorablemente con el 2024, a esta altura, cuando 24 accidentes habían sido registrados.

Barlow explicó que esto podría deberse a varias razones, entre las cuales, que tripulantes y operadores de las naves están denunciando más episodios y/o accidentes.

Advirtió que las operaciones de arrastre son inherentemente peligrosas, y que hubo más denuncias de accidentes en este sector de pesca.

Barlow también aclaró que las naves con registro de Falklands y hasta las extranjeras operando en aguas de las Islas están obligadas a denunciar cualquier accidente a bordo. No hacerlo es una falta y pasible de una fuerte multa. Aclaró que toda la industria operando en aguas de Falklands está muy al tanto de esta reglamentación.

El balance de accidentes que presentara se ajusta al siguiente detalle, Colisión, dos (una en el puerto de Stanley y una en la ZEE); encallados también dos (uno en el puerto de Stanley y el segundo en Puerto Egmont); hombre al agua dos, ambos recuperados rápidamente; 2 de máquinas descompuestas; un caso de contaminación; heridas en dedos seis; dos casos de heridas en el torso, dos en la cabeza, seis en manos, dos en brazos y dos en piernas.

Juicio por transgredir licencia de pesca

La corte del Magistrado de las Falklands dictó fecha para el juicio relativo a supuestas violaciones a una licencia de pesca.

Durante la presentación y proceso del caso, el Magistrado Malcolm Simmons confirmó que el juicio a Jose Ramon Freire Paredes, Freiremar S.A. y la Compañía Frank Wild Fishing comenzará el próximo 10 de noviembre y se estima se resuelva en unos tres días. (Fuente Penguin News)