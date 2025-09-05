Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial: 4 equipos ganan 3-0

Probablemente fue el último partido con la selección nacional de Lionel Messi como local

Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia se impusieron 3-0 este jueves en la penúltima jornada de la fase clasificatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para el Mundial 2026.

En lo que probablemente fue su último partido como local con la selección nacional, Lionel Messi anotó dos goles, uno de penalti, en la goleada de Argentina a Venezuela en Buenos Aires. Lautaro Martínez selló el triunfo con un cabezazo. Los vigentes campeones del mundo alcanzaron los 38 puntos y se aseguraron el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia se aseguró un lugar en la competición al derrotar a Bolivia en Barranquilla, marcando su regreso a la máxima categoría tras perderse el torneo de 2022 en Catar. Los goles fueron anotados por James Rodríguez en el primer tiempo, seguidos por Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero en el segundo.

Uruguay derrotó a Perú en Montevideo, asegurando su lugar en el torneo, con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

Por su parte, Brasil derrotó a Chile en el icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro para asegurar el segundo lugar en la clasificación de la Conmebol con 28 puntos, gracias a los goles de Estevão, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, a pesar de ciertas dificultades iniciales para penetrar la defensa visitante.

En el quinto partido, jugado simultáneamente para asegurar la equidad en un momento tan decisivo, Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en Asunción, y ambos avanzaron al duelo ecuménico del año siguiente. El presidente Santiago Peña declaró feriado nacional este viernes para celebrar el regreso de la selección a la competición desde 2010.

Tras los enfrentamientos del jueves, Chile y Perú se convirtieron en los únicos equipos de la Conmebol en quedar eliminados del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Además de los ya clasificados, los otros aún tienen posibilidades, aunque muy remotas en algunos casos.

El 9 de septiembre, Colombia necesita una victoria o un empate contra Venezuela, mientras que la Vinotinto aún podría clasificar al repechaje intercontinental si vence a los Cafeteros, al igual que Bolivia si vence a Brasil y Venezuela pierde en casa.

Solo la gloria personal estará en juego en los siguientes partidos: Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Perú vs. Paraguay. Sin embargo, todos se jugarán simultáneamente.

El repechaje intercontinental de 6 equipos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un minitorneo que decide los últimos ingresantes al formato ampliado de 48 selecciones. Dos equipos de la Concacaf (Norte y Centroamérica), uno de la Conmebol, uno de la AFC (Asia), uno de África y uno de Oceanía competirán entre el 23 y el 31 de marzo por las dos últimas vacantes.