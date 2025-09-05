Brasil cierra acuerdo para vender grasa animal a Japón

Estos productos se utilizan para producir piensos

Con el afán de encontrar alternativas para las exportaciones brasileñas tras los aranceles del 50% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, las autoridades del país sudamericano anunciaron esta semana un acuerdo con Japón para la exportación de productos de grasa de aves, cerdo y res.

Según el Ministerio de Agricultura de Brasil, estos productos se utilizan en la fabricación de piensos. El acuerdo “amplía la presencia de Brasil en uno de los mercados más exigentes del mundo”, según se explicó.

Brasil ya es uno de los mayores proveedores de soja y maíz al mercado japonés.

Con 125 millones de habitantes, Japón fue la tercera economía más grande del mundo y el séptimo destino de los productos agrícolas brasileños en 2024.

Las exportaciones a Japón totalizaron 3.300 millones de dólares el año pasado. De enero a julio de este año, las ventas ya generaron 1.800 millones de dólares.

Durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, se han abierto 422 nuevos mercados para los productos agrícolas brasileños, según informó la Agencia Brasil.