Aviones de guerra venezolanos sobrevuelan buque estadounidense en el Mar Caribe

Rubio explicó que su país estaba “declarando la guerra” contra los grupos narcotraficantes de Ecuador y Venezuela

Las autoridades estadounidenses confirmaron que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense, mientras operaba en aguas internacionales del Caribe.

El Departamento de Defensa calificó la acción como “altamente provocadora” y una “demostración de fuerza” destinada a interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas de Estados Unidos.

“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales. Esta acción altamente provocadora pretendía interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas. Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no continúe ningún esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, declaró el Pentágono.

Este incidente ocurrió en medio de una creciente tensión tras un ataque militar días antes contra un barco presuntamente vinculado a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, que, según Estados Unidos, causó 11 muertes. Washington ha desplegado recientemente una fuerza naval en el Caribe para intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El presidente Donald Trump ha vinculado al régimen de Nicolás Maduro con los cárteles de la droga y ha duplicado la recompensa por la captura del líder bolivariano, de 25 a 50 millones de dólares.

Maduro ha rechazado las acusaciones y ha calificado el despliegue naval estadounidense de “amenaza criminal y sangrienta”, además de ordenar una mayor vigilancia de las costas venezolanas.

También el jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros habían sido designadas como organizaciones terroristas extranjeras, lo que abre “todo tipo de opciones” para combatirlas.

Rubio explicó que su país estaba “librando una guerra” contra estos grupos y que continuarán las acciones militares y los ataques contra ellos.

“Esta vez, no vamos a simplemente cazar narcotraficantes en lanchas rápidas y decir: 'Intentemos arrestarlos'”, declaró Rubio en Quito. “El presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos porque nos han estado haciendo la guerra durante 30 años y nadie ha respondido”, añadió.

Los Choneros y Los Lobos se dedican al sicariato, la extorsión y el narcotráfico, y las autoridades los responsabilizan del aumento de la violencia a nivel nacional debido a las disputas por las rutas de la droga en el Pacífico y el dominio territorial. Estos conflictos se extienden al sistema penitenciario, donde los enfrentamientos han causado la muerte de cientos de reclusos desde 2021.

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció a Rubio los esfuerzos de Washington para “eliminar cualquier amenaza terrorista”.