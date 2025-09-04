Washington suspende incorporación de Argentina a exención de visas

Se esperan más conversaciones antes de avanzar con el acuerdo

El gobierno estadounidense del presidente Donald Trump suspendió este miércoles la tramitación de un acuerdo de exención de visas con Argentina. Esta decisión se tomó justo cuando una delegación argentina se dirigía a Washington para firmar el pacto.

Según se explicó, la razón principal de la suspensión fue una falla en la comunicación interna dentro del gobierno estadounidense. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había firmado una carta de intención con Argentina en julio, pero no informó previamente al secretario de Estado, Marco Rubio, ni a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Esto dio lugar a la circulación de un memorando a todos los funcionarios estadounidenses, reforzando la necesidad de un protocolo y una autorización adecuados para los acuerdos internacionales.

Además, el Departamento de Estado tiene inquietudes pendientes sobre los escándalos de corrupción que afectan al gobierno del presidente Javier Milei. Por lo tanto, se esperan nuevas conversaciones sobre este tema antes de avanzar con un acuerdo vinculante.

La delegación argentina, encabezada por el director nacional de Impuestos y Aduanas, Juan Pazo, fue informada de la suspensión durante una escala en Miami. Se les avisó que faltaba una firma en el acuerdo y solo entonces se les hizo saber de la preocupación del gobierno estadounidense por el escándalo de corrupción. La delegación esperó dos días en Miami antes de regresar a Argentina sin lograr su cometido.

Un alto funcionario estadounidense calificó el incidente de “vergonzoso”. El gobierno argentino no ha comentado los detalles específicos de las conversaciones diplomáticas.