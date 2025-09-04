Perú: Liberan a Vizcarra de prisión

Se consideró que el expresidente no representaba riesgo de fuga

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue liberado este miércoles de su prisión preventiva, donde había sido alojado por ser considerado un riesgo de fuga en relación con los cargos en su contra por aceptar sobornos durante su etapa como gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).

La Tercera Sala de Apelaciones Penales de la Corte Superior Nacional revocó la decisión de un tribunal inferior, que había ordenado cinco meses de prisión preventiva, alegando riesgo de fuga. El tribunal de alzada dictaminó que no existía una razón válida para mantener a Vizcarra en prisión mientras se tramitaba su caso.

Vizcarra está acusado de recibir aproximadamente US$611.000 en pagos ilícitos de empresas para la adjudicación de contratos en dos importantes proyectos. La fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión.

Durante la audiencia de apelación, el equipo legal de Vizcarra argumentó que no existía riesgo de fuga, destacando sus fuertes vínculos familiares y profesionales con Perú. Afirmó: “No voy a huir, no voy a solicitar asilo, no me voy a suicidar. Siempre enfrentaré la justicia”.

El exmandatario, quien fue sometido a un juicio político en 2020, es uno de los candidatos principales en las primeras encuestas para las elecciones presidenciales de 2026, a pesar de haber sido privado de sus derechos políticos por el Congreso.