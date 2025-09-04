Irfaan Ali reelecto presidente de Guyana

Ali obtuvo 242 498 votos para ganar ocho de las diez regiones del país

La Comisión Electoral de Guyana (GECOM) publicó este miércoles los resultados de las elecciones del lunes, confirmando la reelección del actual mandatario Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), con 242.498 votos tras ganar ocho de las diez regiones del país.

En segundo lugar quedó el partido We Invest in Nationhood (WIN), con apenas tres meses de existencia, con 109.066 votos y victorias en las regiones 7 y 10, desplazando así a A Partnership for National Unity (APNU), que anteriormente tenía mayoría en esos distritos, pero que en esta ocasión obtuvo solo 77.998 votos y cayó al tercer lugar.

Tras su derrota, los líderes de WIN y APNU, Azruddin Mohamed y Aubrey Norton, denunciaron graves irregularidades y solicitaron recuentos. Sus acusaciones incluyen la falta de actas electorales, manipulación de urnas y el voto ilegal de ciudadanos de la Commonwealth que no cumplían los requisitos de residencia.

“En los últimos días, hemos recibido numerosos informes creíbles de graves irregularidades en la celebración de estas elecciones de 2025”, declaró Azruddin Mohamed, un candidato sancionado por Estados Unidos.

La GECOM ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “maliciosas”, y afirmando que la ley permite votar a los ciudadanos de la Commonwealth que cumplen el requisito de residencia de un año. Sin embargo, accedió a la solicitud de APNU de un recuento en un subdistrito de la Región Cuatro, programado para este jueves.

El Movimiento Adelante Guyana de Amanza Walton-Desir obtuvo 4326 votos. Por lo tanto, probablemente ocupará el 65.º escaño en el Parlamento.