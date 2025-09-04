Inflación en Uruguay dentro del rango meta

El IPC varió un -0,03% el mes pasado, según informó el INE

La inflación en Uruguay, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró una variación mensual del -0,03% en agosto, según anunció el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles en Montevideo.

Estos resultados redujeron la inflación acumulada de los últimos 12 meses al 4,2%, con respecto al 4,53% de julio, señaló el INE.

Este fue el vigésimo séptimo mes consecutivo en que la inflación se mantiene dentro del rango meta del Banco Central del Uruguay, del 3% al 6%, y ahora se encuentra muy cerca del objetivo específico del 4,5% establecido por las autoridades.

Las principales categorías que experimentaron una disminución de precios fueron: Ropa y Calzado (-2,12%), con caídas notables en prendas de vestir para hombres y mujeres; * Transporte (-0,08%); Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0,04%), con una disminución en los precios de las carnes rojas y las verduras.

Los sectores de Recreación, Deportes y Cultura y Servicios Educativos registraron aumentos, ambos del 0,03%.

El resultado de agosto, de -0,03%, superó la expectativa media del mercado de un aumento del 0,26%. Los analistas proyectan que la inflación rondará el 4,5% para finales de 2025.

Los expertos señalan que la apreciación de la moneda local frente al dólar estadounidense ha contribuido a reducir la inflación de los bienes importados, mientras que también se ha observado una moderación en los precios de los bienes y servicios no transables.