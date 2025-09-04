Falklands, Asamblea Legislativa considera mudarse a sede con más oficinas

Gilbert House, sede actual de la Asamblea Legislativa electa de las Falklands

Sulivan House, residencia del Administrador General de las Islas

Hay propuestas en las Islas Falkland para que la residencia del Administrador General (CEO) del gobierno de las Islas Falkland, conocida como Sulivan House, sea convertida en oficinas para la Asamblea Legislativa electa de las Islas.

Ello obedece al hecho que el legislativo precisa más oficinas y que quien dirige el aparato administrativo de las Falklands en la actualidad, por primera vez es una mujer y es por primera vez autóctona de las Islas, y de voluntad propia no tiene necesidad de hacer uso de dicho privilegio.

El/La Administradora General de las Islas desarrollan una función de significativa trascendencia del momento que manejan el presupuesto del gobierno (además el mayor empleador) de las Islas. Hasta la selección de la Dra. Andrea Clausen, el cargo era ocupado por funcionarios calificados y experientes, enviados y/o contratados en la metrópoli.

Si bien los planes aún no se han confirmado, la necesidad de un mayor espacio del cual ofrece la actual sede de la Asamblea Legislativa de las Falklands, Gilbert House, ha sido uno de los motivos de la iniciativa, “sus comodidades resultan crecientemente insuficiente y no aptas para el propósito de la Asamblea”.

El legislador MLA Mark Pollard dijo al Penguin News que, “creo se trata de una solución atinada”, además de haber sido aconsejados que hubiera resultado más costoso transformar Sulivan House en apartamentos en lugar de espacio para oficinas. En cuanto a residencias para futuros Administradores Generales, dijo que existen otras propiedades del gobierno que pueden destinarse con ese propósito.

También consideró que en materia locativa para dicho cargo, al igual que el mejor aprovechamiento de los bienes raíces del gobierno son siempre temas “sobre los cuales tenemos que estar encima”.

En cuanto al futuro de la actual sede de la Asamblea Legislativa, Gilbert House, será considerado una vez que tomemos una decisión sobre la utilización de Sulivan House, explicó el legislador MLA Mark Pollard..