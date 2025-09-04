Extienden mandato de Bachi Núñez como titular del Senado paraguayo

El senador Basilio “Bachi” Núñez, de la facción Honor Colorado del Partido Colorado (ANR), fue reelecto este miércoles como presidente de la Cámara Alta hasta el 30 de junio de 2028, tras una reforma al reglamento interno impulsada por el bloque cartista [del expresidente Horacio Cartes] y sus aliados.
“Con 29 votos, el senador Basilio Núñez extiende su mandato hasta finales de junio de 2028”, se anunció tras la votación, que registró 10 abstenciones, 2 votos en contra y cuatro ausencias de un total de 45 senadores.
El apoyo a Bachi provino de los 18 senadores de Honor Colorado, cinco colorados independientes y seis senadores del Partido Liberal, aliados del cartismo.
La medida ha sido criticada por la oposición como un “verdadero atentado contra la democracia”. La decisión de Honor Colorado de “eternizar” a Núñez en el cargo se considera una forma de asegurar el control del Senado durante el resto del mandato del presidente Santiago Peña y colocar a un leal en la línea de sucesión presidencial, al menos hasta un mes y medio antes de que Peña entregue su mandato el 15 de agosto de 2028.
Núñez ha sido cuestionado por “nepotismo” y por beneficiar a sus partidarios. Según analistas locales, Honor Colorado llevó a cabo esta maniobra anticipando un posible éxodo durante la campaña electoral municipal de 2026.
La facción también aprovechó el entusiasmo popular, ya que la selección nacional de fútbol está a punto de clasificarse al Mundial de 2026. Peña ya anunció que decretará un feriado el viernes, dependiendo del resultado del partido del jueves contra Ecuador.
El único legislador que no pudo conservar su cargo como primer vicepresidente fue el disidente colorado Ramón Retamozo.