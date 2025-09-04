Andrew Holness consigue tercer mandato como premier de Jamaica

Holness afirmó que su gobierno debe centrarse en garantizar “la prosperidad de todos los jamaicanos”

El primer ministro Andrew Holness, del Partido Laborista de Jamaica (JLP), fue reelecto este miércoles para un tercer mandato consecutivo.

Con 413.502 votos, el JLP obtuvo 34 de los 63 escaños parlamentarios, mientras que el opositor Partido Nacional del Pueblo (PNP) obtuvo 29 escaños con tan solo 10.311 votos menos. A pesar de ello, el líder del PNP, Mark Golding, reconoció su derrota.

“Acepto los resultados de estas elecciones y, aunque obviamente estoy muy decepcionado con el resultado, creo que es justo reconocer expresamente el éxito que nuestros oponentes han logrado hoy”, declaró.

Esta victoria marca la cuarta del JLP en las últimas cinco elecciones generales y la décima desde el sufragio universal de adultos en 1944. Este resultado favorable al JLP se produce tras una mayoría de un escaño en 2016 y una victoria aplastante en 2020. El último triunfo del PNP fue en 2011.

Durante su campaña, el JLP destacó su historial en la gestión de la delincuencia, citando una reducción del 43% en los homicidios, y su gestión económica, señalando la ausencia de nuevos impuestos en ocho años y las bajas tasas de desempleo y pobreza.

También se comprometió a duplicar el salario mínimo nacional y a ampliar el sistema de autobuses escolares rurales. Por otro lado, el PNP había propuesto aumentar la parte libre de impuestos de los salarios y construir 50.000 nuevas viviendas.

En su discurso de victoria, Holness, quien se mantuvo de esta manera en la carrera para igualar los 14 años de mandato de P.J. Patterson como el primer ministro con más años en el cargo, reconoció la baja participación electoral (aproximadamente el 39,43%) y enfatizó que su gobierno debe centrarse en garantizar “la prosperidad de todos los jamaicanos”.