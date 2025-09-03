Uruguay: PepsiCo inaugura nueva planta de almacenamiento en Colonia

“Este emprendimiento representa todo lo que está bien para invertir en Uruguay”, afirmó Oddone

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, participó este martes en la inauguración de una nueva planta de almacenamiento de concentrado de bebidas de PepsiCo en la zona franca de Colonia, tras una inversión de más de US$100 millones. La instalación, en funcionamiento continuo desde 1993, abastecerá a 24 mercados en Latinoamérica y otras regiones.

El proyecto se anunció inicialmente con una inversión de US$64 millones, pero terminó costando más de US$100 millones. El nuevo almacén de 5.500 metros cuadrados aumenta la capacidad de almacenamiento de la compañía en un 55%.

Funcionarios uruguayos, entre ellos Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, elogiaron la inversión, destacando que genera empleo altamente calificado, especialmente para mujeres, y consolida a Uruguay como un país confiable y estable para los negocios internacionales. “Esta iniciativa representa todo lo que está bien para invertir en Uruguay”, afirmó Oddone. “Tenemos que competir internacionalmente para atraer inversiones, aprovechando la normativa vigente, pero adaptándola a la nueva realidad”, argumentó, señalando que PepsiCo era uno de los principales exportadores de Uruguay, con un volumen anual cercano a los US$800 millones.

“Más allá de que Uruguay continúa introduciendo innovaciones y modificaciones para integrarse mejor al mundo, los cambios en el régimen tributario y de inversiones que estamos incorporando expresamente en la ley de presupuesto no hacen más que fortalecer el vínculo con empresas como esta”, mencionó Oddone.

La iniciativa involucró a 25 empresas nacionales, nueve de ellas de la zona de Colonia. Además, generó 85 empleos directos y más de 180 indirectos durante la construcción. PepsiCo emplea actualmente a más de 350 personas en el país.

El CEO nternacional de PepsiCo, Eugene Willemsen, afirmó el compromiso a largo plazo de la compañía con Uruguay, calificándolo de “país confiable y estable” y “centro de innovación y excelencia”. También asistieron a la ceremonia los ministros Fernanda Cardona (Industria y Energía) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y el gerente general de la planta de PepsiCo en Colonia, Martín Chacin, quien destacó que Uruguay es “el único país de Sudamérica” donde la compañía “opera tres unidades de negocio: alimentos, bebidas y concentrados” y se ubica entre las principales empresas exportadoras uruguayas, reafirmando su “compromiso con el desarrollo local y regional”.

PepsiCo es una de las empresas líderes mundiales en alimentos y bebidas. Con un portafolio de marcas reconocidas, como Pepsi, Lay's, Gatorade y muchas otras, la compañía está presente en más de 200 países. En Uruguay, PepsiCo se destaca por su producción de concentrados de bebidas para la exportación, lo que la convierte en un pilar clave de la economía del país.