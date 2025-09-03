Exportaciones uruguayas crecen un 3,5% interanual

Un informe publicado esta semana en Montevideo por el Instituto Uruguay XXI mostró que las exportaciones del país sudamericano en agosto de 2025 totalizaron US$1.327 millones, un aumento interanual del 3,5%. Las ventas al exterior en los primeros ocho meses del año alcanzaron los US$9.000 millones, un crecimiento interanual del 5,4%.
La soja encabezó la lista con ventas por US$288 millones y un aumento del 116%, seguida de la carne de res, con US$243 millones, un aumento del 31%. La celulosa totalizó US$225 millones, una caída del 29%.
Otras exportaciones destacadas fueron los productos lácteos y el arroz, que también experimentaron un aumento, mientras que los concentrados de bebidas registraron una disminución.
China se mantuvo como el principal destino, con ventas por US$437 millones y un crecimiento del 33%. La Unión Europea (UE) fue el segundo mayor destino, con ventas de US$201 millones, a pesar de una disminución del 25%. Brasil se ubicó en tercer lugar, con US$158 millones, una caída del 28%. Por su parte, Estados Unidos se ubicó en cuarto lugar, con ventas por US$110 millones, un aumento del 10%, mientras que Argelia completó los cinco primeros puestos, con US$72 millones, el triple que el año anterior, principalmente debido a las exportaciones de lácteos y soja.