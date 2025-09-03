Exportaciones uruguayas crecen un 3,5% interanual

China se mantuvo como el principal comprador

Un informe publicado esta semana en Montevideo por el Instituto Uruguay XXI mostró que las exportaciones del país sudamericano en agosto de 2025 totalizaron US$1.327 millones, un aumento interanual del 3,5%. Las ventas al exterior en los primeros ocho meses del año alcanzaron los US$9.000 millones, un crecimiento interanual del 5,4%.

La soja encabezó la lista con ventas por US$288 millones y un aumento del 116%, seguida de la carne de res, con US$243 millones, un aumento del 31%. La celulosa totalizó US$225 millones, una caída del 29%.

Otras exportaciones destacadas fueron los productos lácteos y el arroz, que también experimentaron un aumento, mientras que los concentrados de bebidas registraron una disminución.

China se mantuvo como el principal destino, con ventas por US$437 millones y un crecimiento del 33%. La Unión Europea (UE) fue el segundo mayor destino, con ventas de US$201 millones, a pesar de una disminución del 25%. Brasil se ubicó en tercer lugar, con US$158 millones, una caída del 28%. Por su parte, Estados Unidos se ubicó en cuarto lugar, con ventas por US$110 millones, un aumento del 10%, mientras que Argelia completó los cinco primeros puestos, con US$72 millones, el triple que el año anterior, principalmente debido a las exportaciones de lácteos y soja.