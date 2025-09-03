EE. UU. hunde presunto barco narcotraficante en el Caribe - 11 muertos

“Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera esté pensando en traer drogas a Estados Unidos”, advirtió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un “ataque cinético” contra un buque procedente de Venezuela que presuntamente transportaba narcóticos ilegales. El ataque, el primero de este tipo desde que Estados Unidos desplegó buques de guerra en el sur del Caribe, causó la muerte de 11 personas.

Trump afirmó que la embarcación era una lancha rápida que transportaba “mucha droga”. Compartió un video en redes sociales que mostraba una vista aérea de la embarcación explotando e incendiándose. Identificó a la tripulación como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, designada por Estados Unidos como grupo terrorista.

US military kills 11 in strike on drug boat tied to a Venezuelan cartel. Trump administration's war on drugs just escalated into direct military action in Latin America.



“En los últimos minutos, literalmente hundimos un barco, un barco que transportaba drogas; había mucha droga en ese barco”, explicó el mandatario. “Y hay más de donde vino. Tenemos mucha droga entrando a nuestro país, desde hace mucho tiempo... Estas drogas salieron de Venezuela”, añadió. “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en combate. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”. El líder republicano insistió en que la banda está controlada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, algo que Caracas ha negado reiteradamente.

Estados Unidos ha aumentado recientemente su presencia naval en la región para combatir el narcotráfico, una medida a la que Maduro ha respondido desplegando sus propias tropas y llamando a la ciudadanía a unirse a una milicia.

La decisión de destruir el buque en lugar de arrestar a los tripulantes ha sido descrita como sumamente inusual para una operación de interdicción de drogas. “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando siquiera en traer drogas a Estados Unidos”, publicó Trump en redes sociales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la operación formaba parte del plan del gobierno contra “los cárteles de la droga”. Rubio añadió que “estas drogas en particular probablemente se dirigían a Trinidad o a algún otro país del Caribe”. Advirtió además que “el presidente va a actuar a la ofensiva contra los cárteles de la droga y el narcotráfico en Estados Unidos”.

El mes pasado, Estados Unidos duplicó su recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares. Caracas afirma que Washington está construyendo una falsa narrativa sobre narcotráfico para derrocarlo.