Todo listo para el juicio por intento de golpe contra Bolsonaro y otros

“Hemos tenido 40 años de estabilidad institucional”, enfatizó Barroso

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil iniciará este martes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por la presunta planificación de un golpe de Estado para derrocar a Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. El grupo forma parte del núcleo de la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Aproximadamente dos años y medio después de los sucesos del 8 de enero de 2023, el STF celebrará un juicio histórico que podría resultar en el encarcelamiento de un expresidente y generales del Ejército por cargos de golpe de Estado, una medida sin precedentes desde la redemocratización del país.

Para garantizar el buen desarrollo del juicio, el STF ha preparado un plan especial de seguridad para restringir la circulación de personas en los edificios del Tribunal, además de utilizar perros rastreadores para la búsqueda de bombas y drones.

El juicio recibirá una amplia cobertura mediática. El Tribunal ha recibido 501 solicitudes de acreditación de profesionales de medios de comunicación nacionales e internacionales interesados en informar sobre el juicio.

En un procedimiento sin precedentes, el Tribunal Supremo también acreditó a las personas interesadas en asistir presencialmente a las deliberaciones. Según el Tribunal, se registraron 3.357 solicitudes de interesados, incluyendo abogados y ciudadanos. A pesar del gran número de registros, solo se concederán las primeras 1.200 solicitudes debido a limitaciones de espacio.

Los seleccionados seguirán el juicio en la Segunda Sala de la Sala del Tribunal a través de una pantalla gigante y no podrán permanecer en la Primera Sala, donde se celebrará el juicio. El espacio estará reservado únicamente para los abogados de los acusados y miembros de la prensa.

Hay 150 asientos disponibles para cada una de las ocho sesiones del juicio, programadas para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre.

Los días 2, 9 y 12 de septiembre, las sesiones se celebrarán en horario de mañana y tarde, con una pausa para el almuerzo. El 3 y el 10 de septiembre, el juicio se celebrará solo por la mañana.

Además de Bolsonaro, los otros acusados son Alexandre Ramagem (exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia - ABIN), Almir Garnier (excomandante de la Marina), Anderson Torres (exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal), Augusto Heleno (exministro de Seguridad Institucional - GSI), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa), Walter Braga Netto (exministro de Bolsonaro y candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2022) y Mauro Cid (exayudante de campo de Bolsonaro).

En medio de este revuelo, el presidente del Tribunal Supremo, Luís Roberto Barroso, declaró este lunes que el juicio se desarrollaría con calma y sin interferencias. Sin embargo, no participará en el juicio. “La función del poder judicial es juzgar los casos que se le presentan. Esto aplica tanto a las plataformas digitales como a las acusaciones penales presentadas por el Fiscal General. El juicio debe llevarse a cabo con absoluta serenidad, pero de conformidad con la Constitución, sin interferencias, vengan de donde vengan. Estamos aquí para cumplir una misión difícil, pero es la misión de servir a Brasil”, comentó.

“Desde la redemocratización, hemos tenido 40 años de estabilidad institucional. Si se prueba que hubo un intento de golpe de Estado, el juicio se llevará a cabo. Creo que es muy importante juzgar, romper el ciclo de atraso en el país y ser conscientes de que la divergencia, que es legítima y deseable en una democracia, debe manifestarse dentro de las reglas del juego”, añadió. (Fuente: Agencia Brasil)