Guo abandona la Antártida tras más de dos meses

Guo regresa a Estados Unidos tras tener prohibido el ingreso a Chile durante tres años

Tras más de dos meses en la Antártida chilena, el piloto e influencer estadounidense Ethan Guo finalmente regresa a casa. El joven de 19 años, quien se encontraba en una misión para volar en solitario por los siete continentes, fue detenido por las autoridades locales el 28 de junio tras aterrizar su avioneta sin la debida autorización.

Guo fue acusado de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin autorización. Sin embargo, su caso legal se cerró tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público chileno.

Como parte de una suspensión condicional del proceso, Guo debe pagar una donación de US$30.000 a una fundación infantil y tiene prohibido el ingreso a Chile durante tres años.

Según su abogado, el aterrizaje no autorizado fue una “modificación” de su plan de vuelo original debido a “condiciones climáticas y problemas de conexión satelital”. Guo abordó el rompehielos Almirante Viel de la Armada de Chile y se espera que arribe a Punta Arenas, Chile, el sábado 6 de septiembre. Desde allí, viajará a Santiago y luego regresará a Estados Unidos.

Mientras tanto, su avión permanece en la Antártida y se busca una solución para que un piloto chileno lo vuele de regreso en octubre.