Fuerzas guyanesas en alerta el día de las elecciones tras disparos desde lado venezolano del Esequibo

El presidente guyanés, Irfaan Ali, confirmó este lunes que las fuerzas de seguridad de su país estaban en alerta máxima tras los incidentes cerca de la frontera con Venezuela mientras su país acudía a las urnas.

Ali insistió en que la Fuerza de Defensa de Guyana (FDG) y la policía estaban totalmente preparadas para proteger la soberanía nacional luego de que se reportaran disparos desde el lado venezolano la noche del domingo mientras los funcionarios electorales transportaban los materiales.

”Por supuesto, es preocupante; las fuerzas de seguridad están en alerta máxima. Tienen la fuerza y ​​están listas... Cuentan con el equipo, y debemos comprender la amenaza que representa Venezuela“, declaró Ali.

”La Fuerza de Defensa de Guyana se ha reforzado; no solo son tropas, sino que están en mejor posición. Hemos invertido mucho, como saben, en el ejército”, añadió. “Apoyamos la democracia; apoyaremos todo lo que sea necesario para eliminar cualquier amenaza a nuestra seguridad. Consideramos nuestra soberanía muy seriamente, pero esta región debe seguir siendo una Zona de Paz”, declaró el presidente.

Si bien no hubo heridos, el episodio reavivó las tensiones con Caracas por la región petrolera del Esequibo, a pesar de que la controversia se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El mandatario expresó su confianza en la victoria de su partido, describiendo la campaña como positiva y centrada en los objetivos. Animó a la ciudadanía a votar, al tiempo que elogió al pueblo por el proceso sin incidentes. Instó también a la población a esperar con calma los resultados oficiales, que hasta la tarde del martes aún no se habían publicado.

A pesar de que la votación se desarrolló sin contratiempos, algunas zonas, como la Ribera Oriental del Esequibo, registraron una baja participación.

Con el recuento de votos en marcha por parte de la Comisión Electoral de Guyana (GECOM), Ali se centró en celebrar “nuestros valores democráticos al abrir un nuevo capítulo en el desarrollo de nuestro hermoso país”.