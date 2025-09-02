CFK saluda desde el balcón en el aniversario de su intento de asesinato

CFK se sintió conmovida por el apoyo de sus simpatizantes

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) apareció este lunes en el balcón de su apartamento en el barrio de Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde cumple arresto domiciliario, para saludar a cientos de activistas que acudieron para expresar su apoyo en el tercer aniversario de su intento de asesinato, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

CFK sonrió y saludó, visiblemente conmovida, a los manifestantes de la juventud La Cámpora y del Partido Justicialista que coreaban consignas de apoyo, mientras insistían en su liberación.

La manifestación también exigió avances en la investigación judicial para descubrir a los autores intelectuales del ataque. La fiscal Gabriela Baigún solicitó 19 años de prisión para el sospechoso Fernando Sabag Montiel y 14 años y 2 meses para Brenda Uliarte, alegando tentativa de homicidio con agravantes. El equipo legal de CFK solicitó penas de 15 años para ambos.

Durante el fin de semana, CFK publicó en redes sociales críticas contra la administración del presidente Javier Milei, acusando al líder libertario de tener la osadía de culpar al kirchnerismo por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que afecta al gobierno a pocos días de las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires.