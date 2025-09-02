Brasil: Instan a la población a actualizar vacunación contra Covid-19

Se recomienda que las personas sanas de entre 5 y 59 años reciban una dosis al año

Según el último boletín InfoGripe de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), con sede en Río de Janeiro, se ha registrado un aumento de casos de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) por Covid-19 en cuatro estados brasileños: Río de Janeiro, Ceará, Amazonas y Paraíba.

Si bien el número total de casos graves se mantiene bajo y aún no ha afectado significativamente las hospitalizaciones, las autoridades sanitarias instan a la población a mantener su vacunación al día.

El boletín también señala un aumento de otros virus respiratorios, como el rinovirus y el virus sincicial respiratorio (VSR), especialmente entre niños y adolescentes, en varios estados.

Un hospital de Porto Alegre incluso ha reportado un brote de Covid-19 entre sus pacientes. La mayoría de los casos se presentan en personas no vacunadas.

En el Distrito Federal, Mato Grosso y Goiás, el aumento de casos de SARS se observa principalmente en niños y adolescentes de 2 a 14 años. Los datos de laboratorio sugieren que el aumento se debe al rinovirus.

“Debido al aumento, si los niños y adolescentes de este grupo de edad presentan síntomas de gripe o resfriado, deben quedarse en casa y evitar ir a la escuela para prevenir la transmisión del virus a otros niños. Recuerde que las personas mayores e inmunodeprimidas deben vacunarse contra la Covid-19 cada seis meses. Otros grupos de riesgo, como las personas con comorbilidades, necesitan dosis de refuerzo una vez al año”, destacó Tatiana Portella, de Fiocruz.

El Ministerio de Salud ha actualizado su calendario de vacunación con las siguientes recomendaciones permanentes:

Los niños de seis meses a menos de cinco años, las mujeres embarazadas (una dosis por embarazo) y los adultos mayores de 60 años (una dosis cada seis meses) ya están incluidos en el calendario nacional.

Una dosis anual para grupos de alto riesgo, como el personal sanitario, las personas con discapacidad y las personas con comorbilidades. Las personas inmunodeprimidas requieren una dosis cada seis meses. Para las personas sanas de entre 5 y 59 años, sin vacunación previa, ahora se recomienda una dosis única, pero ya no existe una indicación general de nuevas dosis para quienes no pertenecen a los grupos prioritarios.