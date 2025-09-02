Brasil alcanza récord en producción de petróleo y gas

Petrobras, sola o en consorcio con otras empresas, es responsable del 89,78% del total de petróleo y gas natural producido

Brasil superó por primera vez en su historia la barrera de los 5 millones de barriles de petróleo y gas natural producidos al día, anunció este lunes la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el organismo regulador de la industria del petróleo y el gas. El logro se registró en julio de este año, según se explicó.

En cuanto al petróleo, el boletín mensual de la ANP mostró que la producción del mes fue de 3,959 millones de barriles al día, un aumento del 5,4 % con respecto a junio y del 22,5 % con respecto a julio de 2024.

La producción de gas natural en julio fue de 190,89 millones de metros cúbicos al día (m³/d), un aumento del 5,1 % con respecto a junio y del 26,1 % con respecto a julio de 2024.

La producción en los yacimientos del presal representó el 79,1 % del total en julio, alcanzando los 4,077 millones de barriles al día. Este volumen representa un aumento del 5,6% con respecto al mes anterior y del 24,2% con respecto a julio de 2024.

Se extrajo petróleo y gas del presal de 169 pozos. El campo más productivo es Tupi, en la Cuenca de Santos, con una producción de casi 800 millones de barriles de petróleo al día.

La plataforma que más contribuyó al récord del mes fue la FPSO (buque flotante de producción, almacenamiento y descarga) Guanabara, en el campo compartido Mero, también en la Cuenca de Santos, con 184.300 barriles de petróleo al día.

La ANP también explicó que las variaciones en el volumen de producción se debieron a factores como las paradas programadas de las plataformas por mantenimiento, la entrada en operación de pozos, el cierre de pozos por mantenimiento o limpieza, y el inicio de la instalación de plataformas, entre otros.

Del total de petróleo producido en Brasil en julio, el 97,7% provino de yacimientos marinos. En cuanto al gas natural, el 86,1% proviene del mar. Petrobras, sola o en consorcio con otras empresas, es responsable del 89,78% de la producción total de petróleo y gas natural. Río de Janeiro es el principal estado productor, con el 88% del petróleo y el 77% del gas natural.

Según el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP), que representa a las empresas del sector, Brasil es el octavo mayor productor de petróleo del mundo. Los cinco mayores productores —Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Canadá e Irán— representan la mitad de la producción mundial.

En cuanto al aprovechamiento del gas, la ANP informó que se alcanzó el 97,1%, lo que significa que menos del 3% del gas de los pozos se quema a la atmósfera. La mayor parte (54%) se reinyecta en los pozos, el 33% se comercializa y el 10% se utiliza como fuente de energía en las propias plataformas. (Fuente: Agencia Brasil)