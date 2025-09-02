Bolivia: No quieren que Arce regrese a su puesto docente

Arce ha estado impartiendo clases presenciales o virtuales de forma aleatoria, lo que ha irritado aún más a los estudiantes

Dirigentes de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), que agrupa a estudiantes universitarios, solicitaron formalmente que el presidente Luis Arce Catacora no regrese a su puesto docente en el Departamento de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

En cartas dirigidas al decano y al director del departamento, argumentaron que Arce era responsable de la crisis económica del país debido a su “mala gestión administrativa”, que provocó escasez de combustible, afectando negativamente el transporte, el comercio y el precio de los productos básicos. Los estudiantes creen que la presencia de Arce dañaría la imagen de la universidad.

También criticaron las prácticas docentes de Arce, afirmando que ha impartido clases virtuales y presenciales de manera aleatoria durante los últimos cinco años, lo que ha generado descontento entre los estudiantes.

Si no se atiende su solicitud, los líderes estudiantiles han advertido que podrían ocupar la facultad y el departamento como forma de protesta. Aunque no fue unánime, la decisión de enviar las cartas fue tomada por el Comité Ejecutivo de la CUB.

“Asimismo, solicitamos la suspensión de la carga docente del profesor para sanear la imagen de nuestra universidad en beneficio de la comunidad universitaria y de la identidad boliviana en su conjunto”, reza la misiva firmada por los vicepresidentes de la CUB, Henry Blanco y Hugo Quispe.

