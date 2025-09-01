Maduro elogia a los venezolanos que se alistan en la milicia

El Gobierno Bolivariano también recibió el apoyo expreso de Irán ante las amenazas militares estadounidenses

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, elogió la “magnífica y conmovedora” participación en la Gran Jornada de Alistamiento de las Milicias Bolivarianas, un evento nacional celebrado el fin de semana.

La campaña de reclutamiento, parte del Plan Nacional para la Soberanía y la Paz, fue una respuesta a las recientes amenazas militares de Estados Unidos. Maduro argumentó que la masiva participación demostró el compromiso del pueblo venezolano con la defensa de su patria y su firme rechazo a la intimidación extranjera.

“Hombres y mujeres patriotas respondieron con firmeza al llamado para reafirmar su compromiso con la defensa de Venezuela”, dijo Maduro. “La respuesta del pueblo venezolano en defensa de su tierra es verdaderamente magnífica y conmovedora”, añadió.

Lejos de ceder a la presión de Washington, los venezolanos demostraron su inquebrantable unidad y desmantelaron las campañas mediáticas desestabilizadoras, según se explicó.

En un evento relacionado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, conversó con su homólogo iraní, Mohammad Baqer Galibaf, para fortalecer los lazos entre ambas naciones.

Según Caracas, la conversación telefónica incluyó un debate sobre el “tono absurdo de las amenazas y calumnias del imperialismo estadounidense contra Venezuela” y reafirmó el compromiso de ambos países con la soberanía y la autodeterminación.