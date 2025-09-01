Los más ricos de Brasil ganan más a mayor velocidad

Los hallazgos de FiscalData contradijeron al IBGE

Un estudio revelado la semana pasada por el grupo de investigación FiscalData reveló que el 0,1% de los más ricos de Brasil (unas 160.000 personas) quintuplicaron sus ingresos que el promedio brasileño entre 2017 y 2023. Los ingresos de este grupo aumentaron un 6,9%, frente al 1,4% de la media nacional. Por lo tanto, pasaron de representar el 9,1% de los ingresos del país en 2017 al 12,5% en 2023, según la encuesta.

El documento fue firmado por los economistas Frederico Nascimento Dutra, Priscila Kaiser Monteiro y Sérgio Gobetti, quienes recopilaron información de la Secretaría de Hacienda de Brasil.

Gobetti es investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), vinculado al Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil. Kaiser Monteiro es economista graduado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y con maestría por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUC-RS); y Nascimento Dutra es economista y científico de datos en Minsait.

Al dividir a los contribuyentes en estratos, el estudio clasifica al 0,1% más rico como aquellos con ingresos mensuales de R$146.100 (US$26.897) o más. Sin embargo, estos 160.000 tienen un ingreso mensual promedio de R$516.000 (US$94.995).

Los economistas también pudieron calcular la concentración de ingresos en un grupo aún más pequeño: las 16.000 personas que corresponden al 0,01% más rico de Brasil. En 2017, representaban el 4,3% del ingreso nacional, cifra que aumentó al 6,2% en 2023. El ingreso promedio de este grupo es de R$2,57 millones (US$473.137) mensuales.

El estudio también analiza un grupo más amplio, aunque aún bastante reducido: el 1% más rico, compuesto por 1,6 millones de personas que ganan al menos R$34.700 (US$6.388,27) mensuales. Su participación en el ingreso nacional también aumentó del 20,4% al 24,3% entre 2017 y 2023. Este grupo tiene un ingreso promedio de R$103.800 (US$19.109,58) mensuales. Mientras que los ingresos del 1% más rico crecieron un 4,4% anual entre 2017 y 2023, la economía brasileña se expandió un 1,8% anual, y los ingresos de las familias brasileñas en su conjunto crecieron un 1,4% anual. (Todas las variaciones son reales, descontadas por la inflación del período: 49,7%).

Por lo tanto, los expertos concluyeron que Brasil se volvió más desigual entre 2017 y 2023. El estudio citó los dividendos y los intereses sobre el capital propio como los impulsores de este enriquecimiento. Ambos son formas en que una empresa comparte parte de sus ganancias con los accionistas. En el grupo del 1% más rico, el 87,1% del aumento en la participación provino de estos tipos de ingresos. En el grupo del 0,1% más rico, el 66% provino de estas fuentes. Los economistas llamaron la atención sobre el hecho de que esta concentración se produjo en un momento de bajo crecimiento económico. “Una hipótesis que planteamos es que la alta inflación interna, sumada al aumento de los precios internacionales de algunos productos básicos (materias primas como las utilizadas en la agroindustria), podría haber impulsado las ganancias de los grandes empresarios y exportadores, a pesar de que los volúmenes de producción se mantuvieron modestos, al igual que la masa salarial total”, escribieron.

El artículo publicado por FiscalData contradice las conclusiones del IBGE de Brasil, que muestra que, en 2023, la diferencia entre los ingresos más altos y los más bajos fue la menor desde 2012.

La explicación, según los autores del estudio, radica en que el IBGE considera datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares (PNAD Continua), que se basa en las autodeclaraciones de los encuestados.

“Como se sospechaba, las encuestas de hogares tienden a subestimar los ingresos, especialmente en la parte superior de la distribución, ya sea por omisión o porque los encuestados desconocen la magnitud de sus ingresos cuando se consideran múltiples fuentes de ingresos”, señalaron los especialistas. “Es natural que las personas conozcan el monto exacto de su salario, pero a menudo no calculan con precisión sus ingresos adicionales provenientes de inversiones financieras, dividendos o ganancias de capital”, añadieron.

A efectos comparativos, respecto al 0,01% más rico, el estudio indicó que su ingreso promedio supera los R$2,5 millones (US$460.250), mientras que la PNAD estima poco más de R$200.000 (US$36.820), según los investigadores.

En opinión de los economistas, “cualquier conclusión sobre la desigualdad de ingresos que utilice únicamente datos de la PNAD corre un grave riesgo de ser errónea”. Argumentan que la forma adecuada de medir adecuadamente la desigualdad de ingresos en Brasil es combinar los datos de la PNAD y del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Al final de su artículo, Dutra, Monteiro y Gobetti reconocen que las políticas de transferencia de ingresos, como los programas de bienestar social, “han desempeñado un papel vital en la reducción de la pobreza y la mitigación de la desigualdad en la base de la pirámide social durante las últimas tres décadas”. Sin embargo, afirman que son “absolutamente insuficientes e inadecuadas” para abordar los problemas actuales que originan la mayor concentración. Creen que el problema debe abordarse mediante una política fiscal más activa, revisando tratamientos especiales como la no tributación de dividendos.

“La buena noticia es que una reforma del impuesto sobre la renta que aborde este desafío podría ser beneficiosa, no solo desde una perspectiva distributiva, sino también desde una perspectiva de eficiencia económica, ya que muchas de las lagunas y distorsiones que actualmente benefician a quienes se encuentran en la cima de la pirámide social brasileña también parecen ser perjudiciales para la competitividad y el desarrollo económico”, concluye el artículo.

El estudio se publica en un momento en que la reforma del impuesto sobre la renta es una de las prioridades del Congreso para el segundo semestre del año.

La Cámara de Diputados está examinando actualmente el Proyecto de Ley 1.087/2025, elaborado por el gobierno, que establece una exención del impuesto sobre la renta personal para quienes ganen hasta R$5.000 (US$920,5) al mes y una reducción parcial del impuesto para quienes ganen hasta R$7.000 (US$1.288,7). Por otro lado, para compensar la pérdida de ingresos derivada de la exención, el proyecto de ley estipula la aplicación de una tasa progresiva adicional de hasta el 10% para quienes ganen más de R$600.000 (US$110.460) al año, o R$50.000 (US$9.205) al mes. La tasa adicional máxima del 10% se aplicará a quienes ganen R$1,2 millones (US$220.920) al año o más.

Gobetti cree que una política que grave los dividendos pagados a los accionistas de las empresas no haría que estas trasladen el coste a los consumidores.

“La lógica de trasladar los costes a los precios podría aplicarse si habláramos de gravar las ganancias corporativas. Pero lo que se está debatiendo es gravar los dividendos distribuidos a los accionistas”, declaró a Agência Brasil.

En las pequeñas empresas, los propietarios suelen gestionar sus negocios y obtener sus ingresos de las ganancias obtenidas. En este caso, Gobetti cree que “es cierto que a menudo se confunden estas dos cosas —las ganancias de la empresa y las del propietario—, pero hay que analizarlo desde dos perspectivas. En primer lugar, estas pequeñas empresas ya disfrutan de una tributación significativamente menor que las grandes. En segundo lugar, las empresas brasileñas, en general, ya han ajustado sus precios considerablemente en los últimos años, lo que impulsa el aumento de las ganancias en Brasil”.

Un tercer punto, añade, es que no parece haber “mucho margen ni justificación” para que las pequeñas empresas ajusten sus precios de nuevo, “sobre todo porque esto podría reducir su base de consumidores en comparación con las empresas más grandes”. (Fuente: Agencia Brasil)