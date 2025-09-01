Hermano del gobernador saliente es electo en Corrientes

El candidato de Milei terminó en cuarto lugar y denunció juego sucio

Si las elecciones a gobernador de este domingo en la provincia argentina de Corrientes sirven de indicio, y considerando las próximas elecciones parlamentarias, el candidato del presidente Javier Milei quedó en cuarto lugar, mientras que Juan Pablo Valdés, de la coalición “Vamos Corrientes”, y hermano del gobernador salliente Gustavo Valdés, se aseguró la victoria en primera vuelta con el 52% de los votos, suficiente para evitar una segunda vuelta. La Unión Cívica Radical (UCR), a la que pertenecen los hermanos Valdés, lleva 24 años gobernando la provincia.

El candidato peronista Martín “Tincho” Ascúa quedó en segundo lugar con el 20% de los votos, mientras que Ricardo Colombi quedó en tercer lugar con el 17,27%. El candidato de La Libertad Avanza de Milei, Claudio Lisandro Almirón, terminó en cuarto lugar con el 8,24%. La participación electoral fue del 72,4%.

“Corrientes ha decidido tener un nuevo gobernador en la primera vuelta”, dijo Valdés, y agregó: “Cerramos este capítulo para trabajar juntos en el futuro”.

Además, su hermano Gustavo instó a “trabajar a través del diálogo” y destacó la labor de la coalición Provincias Unidas en su apoyo al federalismo. También lamentó que “fue una de las campañas más sucias que se recuerdan”.

El mal tiempo en algunas localidades, como Virasoro, donde cayó granizo, complicó la votación en algún momento, según medios locales.

Los correntinos también eligieron a 15 diputados provinciales, cinco senadores e intendentes en 73 localidades, incluida la capital provincial.

La Libertad Avanza se apresuró a emitir un comunicado denunciando “irregularidades propias de la política tradicional... en un intento de evitar el inevitable fin de un largo ciclo de hegemonía. La Libertad Avanza es la única alternativa real en Corrientes”.