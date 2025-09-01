Exlegisladora afirma que Milei consumió demasiada pornografía infantil

“Karina Milei es Javier”, afirmó Carrió

La exdiputada argentina Elisa Carrió afirmó en una entrevista televisiva que el presidente Javier Milei consumía demasiada pornografía infantil y describió al líder libertario como un “pervertido”. También mencionó que la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei era “el personaje más oscuro” del gobierno.

Carrió afirmó que Karina Milei actúa como “cajera” del gobierno en presuntas tramas de corrupción, incluyendo un caso específico conocido como “$LIBRA” y una trama más amplia dentro del sistema nacional de salud. También afirmó que estaba realizando su propia investigación sobre estas acusaciones, pero que no presentará una denuncia formal hasta después de la actual campaña electoral para evitar politizar el asunto.

Asimismo, comparó la presunta corrupción del gobierno actual con la del gobierno del expresidente Carlos Menem y describió el gobierno de Milei como “peronismo disfrazado”. Insistió en que las acciones de los libertarios fueron “perversas” y no meramente crueles.

Durante la entrevista en LN+, Carrió enfatizó el vínculo estrecho e inseparable entre Karina y el presidente Milei, sugiriendo que las decisiones de uno están intrínsecamente ligadas al otro. “Karina Milei es Javier”, afirmó.

En cuanto al escenario político actual de cara a las elecciones intermedias, Carrió aseguró que “ya no hay kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo”.