Ecuador anuncia nuevos requisitos de visa de tránsito

La medida incluye pasaportes venezolanos

El gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa anunció que, a partir de este lunes, el país sudamericano exigirá visas de tránsito a los titulares de pasaportes de 45 nacionalidades que ya requieren aprobación consular para estadías prolongadas.

“La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “El Gobierno de Ecuador reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y con el cumplimiento del marco legal vigente”, añadió.

Mientras que una visa de turista normal cuesta US$50, la de tránsito para pasajeros de paso tiene un valor de US$30, se explicó.

Aquí está la lista completa de países afectados: Angola, Camerún, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Libia, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Sierra Leona, Mauritania, República del Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Malí, Siria, Yemen, Irán, Irak, Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas, Myanmar (Birmania), Vietnam, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Corea del Norte, China, Cuba, Venezuela, Haití y Albania.