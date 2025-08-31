Falklands, Gobierno en pleno se disculpa por fuga de información sobre pacientes médicos

La Dra. Clausen lee la disculpa oficial del gobierno por filtraciones de fichas médicas por funcionarios del KEMH (foto Penguin News)

Un tema que venía acumulando presión desde hace meses, -años- en las Islas Falkland, referido a denuncias sobre la filtración de información confidencial de pacientes del hospital local KEMH, (Kind Edward VII Memorial Hospital) finalmente parece haber alcanzado un desenlace.

En efecto esta pasada semana el Gobierno de las Islas Falkland junto a sus mayores autoridades ofrecieron “una disculpa inequívoca y de todo corazón” por las fugas información en el hospital KEMH tanto en 2019 como 2022.

La declaración leída por la Administradora General, CEO, del gobierno de las Islas, Dra. Andrea Clausen en la Asamblea Legislativa, el pasado agosto 28, comenzó disculpándose a todos aquellos afectados por las dos fugas y “por la falla del gobierno de las Islas, FIG, de encarar pro activamente el tema y hacer el seguimiento de dichas filtraciones en esos momentos”.

“El gobierno de las Islas Falkland y KEMH lamentan profundamente todo el estrés emocional ocasionado y cualesquiera impactos derivados de ello”. La declaración sigue a la campaña que el Grupo “Justicia para los Pacientes” (Justice4Patients) realizara un planteamiento ante la Suprema Corte de Justicia en enero de este año relativo a las “filtraciones de nuestro derecho constitucional a la privacidad y a la vida familiar”

Las dos filtraciones de información sobre pacientes en KEMH fueron descubiertas primero en 2019 y un segundo en 2022. Un juicio del primer caso en 2021 hallo a un exfuncionario del hospital “no responsable” de las doce oportunidades de mal uso de una computadora. El Magistrado superior en su momento no encontró evidencia en cuanto a que el funcionario había leído el instructivo del hospital o firmado el código de confidencialidad.

En 2023 un segundo funcionario se declaró responsable de 16 casos de acceso no autorizado a registros médicos. En el juicio se reveló que la acusada había accedido a las fichas médicas de unos 300 pacientes sin la debida autorización mientras trabajaba como funcionaria administrativa para el Equipo de Apoyo Comunitario.

Ambas filtraciones fueron descubiertas tras preguntar a varios pacientes sobre el acceso a sus fichas médicas confidenciales, lo cual “estuvo mal”. El primer caso no fue denunciado a la Policía ni por KEMH o el propio FIG, “algo que estuvo mal”, enfatizó FIG ya que “los pacientes afectados quedaron librados a denunciar el asunto ellos mismos, inevitablemente ocasionando aun mayor estrés”.

La disculpa leída por la Dra. Clausen continuó afirmando que aquellas personas afectadas por la primera filtración tuvieron que esperar años para una disculpa, “a pesar que tanto KEMH como FIG eran conscientes que el derecho a la confidencialidad había sido vulnerado”.

Si bien KEMH como FIG desde entonces, o sea previamente, han hecho disculpas, ahora se reconoce que “una disculpa realmente significativa la cual refleje de lleno el impacto de dichas filtraciones sobre todos los miembros de la comunidad y cumple con las mejores prácticas en la materia, no ha sido previamente realizada”.

FIG realizó una declaración pública en septiembre del 2024, dieciséis meses tras la conclusión del segundo juicio, poniendo a la comunidad al día sobre los trabajos realizados relativos a la confidencialidad en KEMH y afirmando que dos disculpas formales habían sido realizadas pero luego retrotrayéndose respecto a una “mala comunicación”, reconociendo que una de las disculpas que se alegaban, “en efecto no había sido materializada”.

La declaración de este 28 de agosto reconoció que “más esfuerzos tendrían que haberse realizado para mejor entender en su plenitud los impactos de estas filtraciones para la comunidad. Aceptamos que la comunicación con esos afectados resultó muy muy limitada y que no hubo apoyo alguno para aquellos afectados”

Las circunstancias en torno a ambas filtraciones fueran desarrolladas en la disculpa que leyera la Dra. Clausen ante el legislativo electo, la cual detalló las fallas del departamento al no informar sobre esos asuntos a la policía, por no preparar al primer funcionario involucrado en la primera filtración correctamente en cuanto a materia de confidencialidad, y por no encarar “acciones más robustas” para encarar hechos descubiertos en el primer caso de forma de prevenir que acontecieran en el segundo.

La Dra. Clausen continuó “han pasado casi seis años desde la primera filtración y tres años desde la segunda, y sentimos mucho que ni comunicación ni disculpa durante ese lapso de tiempo no ha seguido lo que se considera, la “mejor practica” en estas situaciones…

“Esperamos que la comunidad acepte esta disculpa tal cual ha sido planteada, y como punto de partida para mejorar la franqueza en la confidencialidad en KEMH”.

Respuesta,

En su repuesta a la disculpa oficial del FIG, el mismo día de la declaración leída por la Dra. Clausen, el grupo Justicia para los Pacientes dijeron “estar complacidos con que el Administrador General de las Islas, CEO hoy haya hecho una detallada disculpa ante la Asamblea Legislativa relativa a las serias filtraciones que fueran descubiertas en el Departamento Médico en 2019 y 2022 por miembros de nuestro grupo. Esto afectó a cientos de personas en la comunidad y violaron sus derechos constitucionales”

El grupo reconoció que fue “un paso importante en la reconstrucción de la confianza en el Departamento Medico”, pero expresaron que resultó “muy desalentador para ellos que se hayan tomado tantos años en ser plenamente reconocidos, y que se disculpen con sus familias,” y agregaron que fue resultado de la acción presentada ante la Suprema Corte que “el Departamento Médico y el FIG se involucraran con nuestro grupo y nuestros abogados de una forma significativa”.

El grupo Justicia para Pacientes explicó que están trabajando con los Departamentos Médico y Legal para acordar los Términos de Referencia para una revisión externa relativa a como la situación había sido conducida por FIG, y esperan que los detalles del mismo sean hechos públicos en las semanas por delante.

Luego de reafirmar sus objetivos y sostener que una detallada y sincera disculpa pública, una revisión independiente de los hechos, significativos cambios en la forma que las fichas médicas de pacientes son tratadas, y una adecuada compensación, el grupo dijo: “Vemos ahora que se está avanzando hacia nuestros objetivos, pero hemos de continuar a presionar en nombre de todos aquellos afectados por las filtraciones y para la comunidad en general”. (Fuente Penguin News)