Falklands, Asamblea Legislativa debatió sobre aumentos de remuneración para sus integrantes

Los ocho miembros integrantes de la Asamblea Legislativa electa de Falklands

Una cláusula en materia presupuestal que hubiera redundado en un pago adicional por cumplir con mayores responsabilidades tanto para el secretario de la Asamblea Legislativa, como para Miembros del Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland fue topeada en el equivalente de un día de salario mensual (sobre la base de dietas del 2022).

Por tanto el reconocimiento a la mayor responsabilidad y carga de trabajo tanto de los tres miembros del Consejo Ejecutivo como del Secretario del Legislativo, generados por esos cargos, fue rechazado por la Asamblea Legislativa el jueves pasado, en votación dividida, argumentando falta de debate sobre el asunto y la oportunidad.

La cláusula era parte de la Ley referida a remuneraciones y beneficios, cláusula objetada por la legisladora MLA Teslyn Barkman, alegando ‘la necesidad de asegurar la buena gobernanza,’ además de no haber sido examinada en mayor profundidad para sopesar su impacto en las políticas del gobierno de las Islas, FIG.

Agregó que la responsabilidad para aprobar leyes correspondía a toda la Asamblea Legislativa y si bien el Consejo Ejecutivo tenía el papel de aprobar lo que le era elevado por el Legislativo, no existía evidencia de una mayor carga de trabajo del Consejo Ejecutivo ni del Secretario de la Asamblea, como prueba suficiente para reclamar porque debían recibir una mayor paga.

MLA Barkman también indicó a sus pares que si tenían las carteras de mayor responsabilidad o eran integrantes de un mayor número de directorios o comisiones, no debían por esas razones trabajar más, y tampoco era visto como carga adicional de trabajo.

Su colega MLA Mike Pollard también objetó afirmando que cambios de esa naturaleza “siempre deben ser introducidos transparentemente con un debate relativo a sus implicancias”.

Asimismo lo catalogó como “un potencial cambio constitucional significativo,” al final de un periodo legislativo, y sin el “apropiado trabajo en materia de políticas, y sin claridad en cuando a como funcionaria” y “sin debate alguno con otros miembros legisladores electos o integrantes del público”.

Empero el legislador MLA John Birmingham estuvo de acuerdo con la cláusula del momento que, “el Consejo Ejecutivo bajo la actual constitución son el gobierno de las Islas Falkland”, y lo describió como el paso final en el proceso de elaboración de la Asamblea Legislativa.

A no ser por otros dos miembros, los restantes votaron en contra de la cláusula y fue removida de la Ley. Se entendió que en todo caso debe ser nuevamente abordada por el próximo gobierno que surja de la elección general en diciembre.

Igualmente el debate no impidió se votara un incremento de las dietas de los integrantes de la Asamblea Legislativa de £45,000 a £52,000. Se argumentó que el pago de los legisladores no se había incrementado en ocho años. (Fuente Penguin News)