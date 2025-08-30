Milei retomará su tradición viajera el mes entrante

Milei lleva tres meses sin viajar al extranjero

El presidente argentino Javier Milei realizará tres viajes internacionales el próximo mes, según anunció la Casa Rosada esta semana. El Mandatario lleva tres meses sin viajar al extranjero, algo poco habitual en él.

El próximo jueves y viernes, viajará a Los Ángeles y Las Vegas para asistir a una reunión en el Instituto Milken y conversar con líderes empresariales.

Posteriormente, regresará a Argentina para monitorear las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, consideradas cruciales para el futuro del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Posteriormente, visitará España para asistir al festival Europa Viva, organizado por su aliado Santiago Abascal, del partido VOX, junto con otros líderes europeos de la derecha.

Posteriormente, tiene previsto viajar a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde es probable que se reúna con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En esta ocasión, Milei no tiene previsto hablar en el Instituto Milken, sino mantener conversaciones individuales con miembros del sector empresarial en busca de posibles inversores para el país, mientras que en Las Vegas, se reunirá con ejecutivos de cadenas hoteleras.

En España, Milei, una vez más, no tiene agendado reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con ningún otro funcionario. El enfrentamiento entre ambos líderes ha sido notorio desde la llegada al poder de los Libertarios. En su lugar, el economista sudamericano participará en un evento con Abascal en el Palacio de Vistalegre, donde se espera la presencia de los primeros ministros Viktor Orban de Hungría y Giorgia Meloni de Italia, así como de la líder derechista francesa Marine Le Pen.