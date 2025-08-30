Lula anuncia universidad del deporte en Brasil

Los detalles finales se revelarán el próximo mes, dijo Lula a un grupo de atletas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció esta semana la creación de una universidad del deporte. Hizo estas declaraciones al recibir en el Palacio de Planalto a una delegación de gimnastas rítmicas que ganaron dos medallas en el campeonato mundial de Río de Janeiro este mes.

“Pronto anunciaremos una universidad del deporte aquí en Brasil. La idea inicial era crear una universidad de fútbol. Y pensé que sería mejor avanzar hacia algo más general, porque el deporte es muy diverso. Ahora que soy un poco mayor, me he aficionado al surf. Me he aficionado al skateboarding”, declaró.

Junto con el ministro de Deportes, André Fufuca, el mandatario también anunció que planea reunirse con futbolistas y ofrecer una recepción para ellas y representantes de organizaciones deportivas del país.

Lula también defendió la Bolsa Atleta, un programa que apoya el desarrollo de atletas. “Creamos la Bolsa Atleta porque descubrimos que había gente que quería entrenar pero no tenía zapatillas, gente que quería ser corredora pero no tenía zapatillas para correr, así que corría descalza, y nadie patrocina a alguien que no sea famoso”, señaló.

Por su parte, Fufuca anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para impulsar el fútbol femenino. En 2027, Brasil será sede de la Copa Mundial Femenina. (Fuente: Agencia Brasil)