Aranceles de Trump son ilegales, dictamina un tribunal

Los aranceles de Trump seguirán vigentes a la espera de un fallo de la Corte Suprema

Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. dictaminó, por 7 votos contra 4, que la mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump son ilegales porque la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), invocada por el líder republicano, no le otorga la autoridad para imponerlos, ya que esto es facultad exclusiva del Congreso.

El fallo afecta a los aranceles aplicados a China, México, Canadá y muchos otros países. La decisión entrará en vigor el 14 de octubre, lo que da tiempo al gobierno para apelar ante la Corte Suprema.

Trump criticó el fallo en sus redes sociales, calificándolo de “desastre total” y afirmando que su administración apelará. “Hoy, un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero saben que Estados Unidos de América ganará al final”, afirmó Trump. “Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes”, añadió.

Mientras tanto, “los aranceles del presidente siguen vigentes y esperamos una victoria definitiva en este asunto”, declaró a la prensa el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal rechazó la argumento de Trump y declaró nulos sus aranceles recíprocos. “La facultad fundamental del Congreso para imponer impuestos, como los aranceles, se confiere exclusivamente al poder legislativo por la Constitución”, declaró el tribunal. “Los aranceles son una facultad fundamental del Congreso”, añadió. Sin embargo, los jueces disidentes determinaron que la ley de 1977 que permite medidas de emergencia “no constituye una delegación inconstitucional de autoridad legislativa según las decisiones de la Corte Suprema”.

Al desvincular el valor del dólar estadounidense del precio del oro, la administración del entonces presidente Richard Nixon se fundamentó en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió a la IEEPA.